Medellín vive una jornada de marchas que avanzan pacíficamente: alerta por trancones en el centro

Las marchas convocadas por organizaciones sindicales, docentes y estudiantiles avanzan durante este miércoles 14 de octubre por las calles del centro de Medellín, en medio de una jornada de protesta pacífica.

La movilización comenzó a las 10:00 a.m. en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) y continúa por corredores como El Palo, la avenida La Playa y la avenida Oriental.

Desde allí, los manifestantes se dirigen hacia el sector de La Alpujarra, donde tienen previsto finalizar el recorrido en el Parque de las Luces.

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En la marcha participan maestros, trabajadores afiliados a centrales obreras, integrantes de la comunidad educativa y estudiantes.

Durante el recorrido, varios camiones acompañan la manifestación con música y arengas relacionadas con las exigencias de los convocantes.

Lida Morales, presidenta de Adida, calculó que alrededor de 5.000 personas participan en esta movilización. La dirigente sindical explicó que la convocatoria no corresponde únicamente al magisterio, sino que reúne a distintos sectores sociales y organizaciones de trabajadores.

Los organizadores esperan que, al llegar al Parque de las Luces y encontrarse con personas que se desplazan desde otros puntos de Medellín, la asistencia total supere los 10.000 participantes.