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Medellín vive una jornada de marchas que avanzan pacíficamente: alerta por trancones en el centro

La movilización de sindicatos, maestros y estudiantes avanza pacíficamente hacia el Parque de las Luces, en La Alpujarra. Las congestiones afectan sectores del centro, el oriente y el occidente de la ciudad, mientras las autoridades recomiendan evitar los corredores por donde se desplazan los manifestantes.

  • Lida Morales, presidenta de Adida, calculó que alrededor de 5.000 personas participan en esta movilización. FOTO Víctor Álvarez.
    Lida Morales, presidenta de Adida, calculó que alrededor de 5.000 personas participan en esta movilización. FOTO Víctor Álvarez.
Víctor Andrés Álvarez Correa
Víctor Andrés Álvarez Correa
hace 38 minutos
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Las marchas convocadas por organizaciones sindicales, docentes y estudiantiles avanzan durante este miércoles 14 de octubre por las calles del centro de Medellín, en medio de una jornada de protesta pacífica.

La movilización comenzó a las 10:00 a.m. en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) y continúa por corredores como El Palo, la avenida La Playa y la avenida Oriental.

Desde allí, los manifestantes se dirigen hacia el sector de La Alpujarra, donde tienen previsto finalizar el recorrido en el Parque de las Luces.

Lea más: Medellín tendrá marchas este 14 de octubre: estos son los recorridos y las vías afectadas

En la marcha participan maestros, trabajadores afiliados a centrales obreras, integrantes de la comunidad educativa y estudiantes.

Durante el recorrido, varios camiones acompañan la manifestación con música y arengas relacionadas con las exigencias de los convocantes.

Lida Morales, presidenta de Adida, calculó que alrededor de 5.000 personas participan en esta movilización. La dirigente sindical explicó que la convocatoria no corresponde únicamente al magisterio, sino que reúne a distintos sectores sociales y organizaciones de trabajadores.

Los organizadores esperan que, al llegar al Parque de las Luces y encontrarse con personas que se desplazan desde otros puntos de Medellín, la asistencia total supere los 10.000 participantes.

Trancones y dificultades para movilizarse por Medellín

Mientras avanza la protesta, las afectaciones a la movilidad se han convertido en uno de los principales inconvenientes de la jornada.

Los cierres y el paso de los manifestantes han provocado congestiones en el centro y repercusiones en corredores del oriente y el occidente de Medellín.

Parte de las dificultades se relacionan con conductores que no previeron las restricciones ocasionadas por las movilizaciones y terminaron encontrándose con vías congestionadas durante sus desplazamientos.

De acuerdo con las estimaciones conocidas durante la jornada, las afectaciones podrían prolongarse entre dos y tres horas, dependiendo del avance de las marchas y de las medidas de regulación del tránsito.

Por esta razón, se recomienda evitar los desplazamientos en vehículo por el centro y el norte de Medellín mientras continúe la movilización. Quienes necesiten atravesar estos sectores deberían contemplar rutas alternas y consultar los reportes de tránsito antes de salir.

El panorama podría cambiar a medida que las columnas avancen hacia La Alpujarra y se despejen los corredores que ocupan los manifestantes.

¿Por qué están marchando los maestros y sindicatos?

Los participantes expresan inconformidades con políticas del Gobierno nacional y reclaman mejores garantías laborales y respeto por los derechos humanos.

Entérese: Con estas demandas buscan frenar decreto del gobierno De la Espriella sobre la protesta social; ¿qué dicen?

Morales aseguró que la manifestación se desarrolla en un ambiente tranquilo y defendió el carácter pacífico de la protesta. Según explicó, los participantes buscan expresar sus inconformidades mediante arengas y consignas, sin recurrir a la violencia ni faltar al respeto a otras personas.

“Nosotros protestamos, pero con respeto”, señaló la presidenta de Adida, quien agregó que los maestros consideran que deben dar ejemplo como constructores de paz.

La dirigente también destacó que los participantes llevan distintivos para identificarse durante la jornada y recordó que la convocatoria se ha construido junto con otros sectores, por lo que no se trata de una movilización exclusiva del magisterio.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué hay marchas en Medellín este miércoles 14 de octubre?
Las movilizaciones fueron convocadas por organizaciones sindicales, docentes, estudiantes y centrales obreras para expresar inconformidades frente a políticas del Gobierno nacional y reclamar garantías laborales y respeto por los derechos humanos. La jornada reúne a diferentes sectores sociales, entre ellos maestros y trabajadores afiliados a organizaciones sindicales.
¿Cuántas personas participan en las marchas de Medellín?
Según Lida Morales, presidenta de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), alrededor de 5.000 personas participan en la movilización. Los organizadores esperan que la asistencia supere los 10.000 manifestantes cuando las diferentes columnas se encuentren en el Parque de las Luces. Esta última cifra es una estimación y no un conteo confirmado.
¿A qué hora comenzaron las marchas en Medellín?
La movilización comenzó a las 10:00 a. m. de este miércoles 14 de octubre, con una concentración en la sede de ADIDA, en el centro de Medellín. Desde allí, los participantes iniciaron el recorrido por diferentes vías de la ciudad.
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