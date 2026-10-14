Siguen denuncias contra Eva Ferrer por señalamientos a Gobierno Petro: exedecán de Verónica Alcocer lo hará por calumnia

La capitana Kelly Daniela Lozano, quien se desempeñó como jefa del esquema de seguridad de la exprimera dama Verónica Alcocer, presentó una querella contra Eva Ferrer Galcerán por presunta calumnia. La oficial acudió a la Fiscalía después de que la antigua asesora de Alcocer la vinculara, según sostiene su defensa, con supuestos hechos de tráfico de drogas y armas.
Tras el surgimiento de este escándalo, el abogado de la uniformada, Nicolás Felipe Niño Mejía, radicó el escrito ante la Fiscalía luego de una entrevista que Ferrer concedió a la revista Semana, publicada este fin de semana pasado.
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