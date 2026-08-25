Medicina Legal identificó a la mujer asesinada en la cárcel La Modelo por un recluso: piden justicia

Una visita de fin de semana en la cárcel La Modelo de Bogotá terminó con el asesinato de una mujer dentro del pabellón 13. La víctima fue identificada como María Hernández Morales, quien había llegado al centro penitenciario para encontrarse con William Rafael Martínez Alvarino, un interno que cumple una condena por un intento de feminicidio cometido hace más de una década.
El cuerpo de María fue encontrado alrededor de las 12:30 de la tarde del sábado 22 de agosto, aproximadamente dos horas después de que ingresara al establecimiento. De acuerdo con el reporte preliminar, Martínez Alvarino manifestó posteriormente ante funcionarios del Inpec que era responsable de la muerte.
La Fiscalía adelanta la investigación para establecer las circunstancias del crimen y determinar si existen elementos para procesarlo como feminicidio.