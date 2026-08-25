Capturaron a tres personas por el homicidio de un hombre durante el robo de un celular en el centro de Medellín

A Juan Pablo Villa Rojas, de 35 años, le robaron su celular en medio de un hecho en el que habrían participado varias personas en una calle del barrio San Benito, en el centro de Medellín. Tras el hecho delictivo, este hombre buscó a sus victimarios y, al acusar a tres personas del hurto, tuvo un altercado que le costó la vida.
La muerte de este hombre ocurrió en la carrera 53 con la calle 52, en el barrio San Benito, en el centro de Medellín, luego de que, en medio de una riña con tres personas, recibió heridas con un cuchillo. La Policía lo alcanzó a trasladar al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde llegó sin signos vitales.