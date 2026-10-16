¿Por qué Michael Olise es el nuevo rostro de Nike?

A sus 24 años, Michael Olise ha irrumpido en el fútbol del más alto nivel por la estética de su juego y ese estilo enigmático que lo caracteriza fuera de la cancha. El extremo francés, que pasó por el Reading y el Crystal Palace en Inglaterra, alcanzó el rango de superestrella desde su llegada al Bayern Múnich en 2024.

Desde entonces, el galo es parte fundamental de una de las instituciones más importantes del mundo y conseguir su imagen se convirtió en una obsesión para las principales marcas deportivas. Solo que Olise, fiel a su estilo, es un tipo complicado para esto. El talentoso atacante de la selección francesa declaró en varias ocasiones que no le gustaba limitarse a un solo sello, ya que se sentía cómodo utilizando varios modelos de botines.

Ahora parece ser que eso se acabó. Según el portal especializado en indumentaria deportiva Footy Headlines, Olise habría firmado un contrato con la marca estadounidense Nike, la cual tiene como máximo representante en el fútbol a Cristiano Ronaldo. La llegada de la firma gringa a la vida de la estrella bávara se asocia con la salida de la compañía de su compañero en el combinado nacional, Kylian Mbappé.

Sin el astro del Real Madrid, la icónica marca del swoosh necesitaba una nueva cara de, quizá, la selección más poderosa que tienen bajo su emporio: la francesa. Olise está llamado a disputar los galardones individuales, como el Balón de Oro, durante la próxima década. Su protagonismo en competencias como la Champions League está casi asegurado, además de ser la segunda o tercera espada del equipo galo, solo por detrás de Mbappé y Dembélé.