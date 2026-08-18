Le dañaron el paseo a Cancún: Detienen a un peligroso criminal en el aeropuerto José María Córdova

Tranquilo, con conjunto de vestir deportivo, muy campante y radiante, pensaba el hombre de 48 años cruzar el muelle internacional del Aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, que presta sus servicios a Medellín, rumbo a Cancún.

Tras la inspección de rutina, los agentes de Migración Colombia constataron una alerta de las autoridades colombianas que indicaba que esta persona, que aseguraba ir a unas vacaciones al balneario mexicano, era un peligroso delincuente.

La alerta daba cuenta de que el Juzgado 2 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Antioquia requería al sujeto para que responda por desplazamiento forzado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

El presunto criminal fue dejado a disposición de las autoridades competentes, quienes lo llevaron desde el aeropuerto a un centro de reclusión provisional mientras se legaliza su captura.

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Dentro de los operativos recientes de Migración en el terminal aéreo de Rionegro, también, durante las últimas horas, esa autoridad impidió el ingreso de tres ciudadanos estadounidenses al país.

En este caso, la alerta ‘Angel Watch’, que detecta la presencia en el territorio nacional de extranjeros que visitan el país con fines de explotación sexual de menores, reportó los verdaderos motivos por los que estas personas pretendían ingresar a Medellín.