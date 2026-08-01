Así cayó en Feria de Flores gringo que habría creado “Passport Bross” con fines de explotación sexual

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles del operativo que dio con la deportación desde Colombia del ciudadano estadounidense Donald Earl Johnson. El hombre es señalado de presuntamente promover el turismo con fines de explotación sexual a través de redes sociales y plataformas digitales en Medellín.
Según información de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la inadmisión del extranjero se produjo tras una investigación desarrollada por unidades especializadas de la institución, que recopilaron elementos de análisis para solicitar a Migración Colombia la aplicación de la medida preventiva.
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Según las autoridades, el caso fue trabajado por la denominada Task Force Feria Segura, un grupo conformado por capacidades de inteligencia, investigación criminal y cooperación interinstitucional, creado para reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes durante la temporada de mayor afluencia de visitantes a Medellín, que es la Feria de las Flores.