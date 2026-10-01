“Todos piden plata y nadie habla de corrupción”: ministro de Hacienda en debate de presupuesto

Durante el debate de oposición al Presupuesto General de la Nación, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, cuestionó las solicitudes de mayores recursos para distintos sectores y aseguró que la discusión debería incluir de dónde saldría ese dinero, qué gastos podrían reducirse y cuánto le cuestan al Estado la corrupción y la ineficiencia.
“Si alguien pide que aumentemos el presupuesto de Cultura, también debería decir dónde debemos recortar. Los recursos son limitados”, señaló el funcionario durante el debate, realizado este 1 de octubre de 2026.
Gómez también respondió a los reclamos por mayores recursos para las universidades públicas y el sector salud. Según explicó, el Gobierno incorporó $700.000 millones para las universidades públicas y $2 billones para salud, recursos que, de acuerdo con Hacienda, estaban desfinanciados.