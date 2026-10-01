“Todos piden plata y nadie habla de corrupción”: ministro de Hacienda en debate de presupuesto

Durante el debate de oposición al Presupuesto General de la Nación, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, cuestionó las solicitudes de mayores recursos para distintos sectores y aseguró que la discusión debería incluir de dónde saldría ese dinero, qué gastos podrían reducirse y cuánto le cuestan al Estado la corrupción y la ineficiencia. “Si alguien pide que aumentemos el presupuesto de Cultura, también debería decir dónde debemos recortar. Los recursos son limitados”, señaló el funcionario durante el debate, realizado este 1 de octubre de 2026. Gómez también respondió a los reclamos por mayores recursos para las universidades públicas y el sector salud. Según explicó, el Gobierno incorporó $700.000 millones para las universidades públicas y $2 billones para salud, recursos que, de acuerdo con Hacienda, estaban desfinanciados.

A esto sumó otras obligaciones que, según el Ministerio, no contaban con financiación suficiente: $6,5 billones en pensiones y $9,6 billones correspondientes al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Además, mencionó un faltante de $37 billones relacionado con el servicio de la deuda. Conozca: Fiscalía afecta 25 bienes por más de $20.000 millones en investigación por corrupción en la UNGRD “Aquí me han pedido recursos para las universidades públicas. El Gobierno anterior dejó desfinanciada la universidad pública en $700.000 millones. ¿Me están diciendo que no quedó desfinanciado el presupuesto de salud? Ya hicimos la transferencia de $2 billones que le hacían falta”, afirmó.

¿Qué está pasando con el gasto público?

Otro de los puntos planteados por el ministro fue el crecimiento de los gastos de funcionamiento y el desempeño de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Gómez aseguró que durante el gobierno de Gustavo Petro la entidad pasó de tener 10.000 a 16.000 empleados y, según su intervención, durante esos cuatro años no cumplió las metas de recaudo. También señaló que, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, los gastos de funcionamiento aumentaron 40%. En medio de sus cuestionamientos, el ministro reclamó que la corrupción no hubiera ocupado un lugar central en el debate. “No escuché en este debate la palabra corrupción. Nadie habló de corrupción”, dijo.

El costo de la salud de los maestros

Gómez puso como ejemplo el Fondo del Magisterio (FOMAG), que administra el sistema de seguridad social de los maestros y enfrenta, según el comunicado, un déficit de $2,7 billones. El ministro afirmó que atender la salud de un maestro cuesta en promedio $7,7 millones, mientras que la atención de una persona en el sistema general de salud cuesta cerca de $2 millones. “El problema no es gastar más, es gastar mejor. No he visto en este debate, lamentablemente, una reflexión sobre la eficiencia del gasto público”, sostuvo.

La UNGRD también estuvo en el debate

El ministro también se refirió a los cuestionamientos sobre la financiación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). “Vienen aquí a decirnos: ‘dejaron la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sin financiación’. Es que se la robaron. ¿O es que nadie ha leído la prensa? La discusión sobre esto debería ser mucho más alta”, afirmó. Finalmente, Gómez sostuvo que el debate presupuestal no debería concentrarse únicamente en cuánto dinero recibe cada sector, sino también en qué ocurre con los recursos una vez son asignados y cuánto pierde el Estado por corrupción e ineficiencia. Su mensaje al Congreso fue que cualquier solicitud de mayores recursos debe estar acompañada de una explicación sobre su financiación y de una discusión sobre cómo se están utilizando los recursos que ya tiene el Estado.

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