El renovado Mundial de Clubes 2025 entra en su recta decisiva. Este martes 1 de julio se cierran los octavos de final con dos auténticos partidazos que prometen emociones al límite: Real Madrid vs. Juventus y Borussia Dortmund vs. Monterrey. El fútbol de élite toma el protagonismo con dos llaves que no solo ponen en juego la clasificación a cuartos de final, sino también el honor y la historia de instituciones que sueñan con el título.