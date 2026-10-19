“Ni en mis mejores años habría podido competir contra él”: Nairo Quintana sobre Pogačar

Nairo Quintana reconoció la enorme superioridad de Tadej Pogačar, una de las grandes figuras del ciclismo mundial, y admitió que ni siquiera durante sus mejores años como profesional habría podido competir al mismo nivel del esloveno, quien ha dominado las últimas temporadas del pelotón internacional.
En una entrevista con el medio español Marca, el ciclista boyacense habló sobre las diferencias que encontró frente a la nueva generación de corredores y fue contundente al referirse al líder del UAE Team Emirates.
“No. Imposible, imposible. Totalmente imposible. Ni en mis mejores momentos podría haber competido. Tenía los números que tenía y, al final, en estos últimos años incluso he mejorado mis números, pero cada vez estaba más lejos de la clasificación general”, señaló Quintana.