x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Noruega dominó el medallero de Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina

Estados Unidos ganó la última medalla de oro en las competencias que finalizaron este domingo en Italia.

  • La selección de Estados Unidos celebra el oro del hockey ganado en el cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno. FOTO GETTY
    La selección de Estados Unidos celebra el oro del hockey ganado en el cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 17 minutos
bookmark

Noruega volvió a conquistar los Juegos Olímpicos de Invierno, esta vez en Milán-Cortina en Italia, edición donde brilló con el esquiador de fondo Johannes Klaebo, que hizo pleno de seis oros.

En total, los noruegos consiguieron 41 medallas, 18 de ellas de oro, aventajando en el medallero final a Estados Unidos (33 metales, 12 de oro), mientras que el tercer puesto fue para Países Bajos y el cuarto para la anfitriona Italia, ambos con diez títulos.

Noruega acabó así en cabeza de esta clasificación, como en Pyeongchang 2018 y Pekín 2022. En Sochi 2014 fue segunda detrás de Rusia, pero pasó a un primer lugar también teniendo en cuenta los deportistas rusos que fueron descalificados por dopaje después de aquella controvertida edición.

Con la competición concluida, Milán-Cortina se despidió a lo grande, con una ceremonia de clausura en un escenario de lujo, la Arena de Verona, el anfiteatro romano del siglo I, más antiguo que el Coliseo de Roma, y emblema de la ciudad de Romeo y Julieta.

Como fue tradición en las ceremonias de clausura, la llama se apagó y se pasó el testigo al anfitrión de la siguiente edición, los Alpes franceses, en 2030.

Eileen Gu, oro y mala noticia

En Livigno, la superestrella del esquí acrobático, la china Eileen Gu, que hasta ahora había logrado dos platas en Italia, pudo colgarse por fin el oro, revalidando su título olímpico en el halfpipe.

Sin embargo, no todo fue feliz para ella este domingo, ya que en su conferencia de prensa posterior a la victoria reveló que justo después de recibir la medalla se enteró del fallecimiento de su abuela.

En las otras finales del último día de los Juegos, Suecia triunfó con la esquiadora de fondo Ebba Andersson en los 50 km y con su selección femenina de curling, mientras que Alemania hizo doblete oro-plata en el bob a 4 masculino.

El último oro fue para Estados Unidos

El último oro de esta edición fue el del hockey y el evento contó con la final soñada por todos, un duelo norteamericano en Milán entre Estados Unidos y Canadá, con sus estrellas de la NHL, y que los primeros se llevaron por un marcador de 2-1.

De esta manera, Estados Unidos consiguió el tercer oro olímpico de su historia en el hockey masculino y el primero desde el memorable “milagro en el hielo” de 1980, cuando se impuso entonces a los soviéticos en plena Guerra Fría.

“Felicidades a nuestra gran selección de Estados Unidos de hockey sobre hielo. Han ganado el oro”, escribió en redes sociales el presidente Donald Trump.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida