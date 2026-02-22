Noruega dominó el medallero de Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina

Noruega volvió a conquistar los Juegos Olímpicos de Invierno, esta vez en Milán-Cortina en Italia, edición donde brilló con el esquiador de fondo Johannes Klaebo, que hizo pleno de seis oros. En total, los noruegos consiguieron 41 medallas, 18 de ellas de oro, aventajando en el medallero final a Estados Unidos (33 metales, 12 de oro), mientras que el tercer puesto fue para Países Bajos y el cuarto para la anfitriona Italia, ambos con diez títulos. Noruega acabó así en cabeza de esta clasificación, como en Pyeongchang 2018 y Pekín 2022. En Sochi 2014 fue segunda detrás de Rusia, pero pasó a un primer lugar también teniendo en cuenta los deportistas rusos que fueron descalificados por dopaje después de aquella controvertida edición.

Con la competición concluida, Milán-Cortina se despidió a lo grande, con una ceremonia de clausura en un escenario de lujo, la Arena de Verona, el anfiteatro romano del siglo I, más antiguo que el Coliseo de Roma, y emblema de la ciudad de Romeo y Julieta. Como fue tradición en las ceremonias de clausura, la llama se apagó y se pasó el testigo al anfitrión de la siguiente edición, los Alpes franceses, en 2030.

Eileen Gu, oro y mala noticia

En Livigno, la superestrella del esquí acrobático, la china Eileen Gu, que hasta ahora había logrado dos platas en Italia, pudo colgarse por fin el oro, revalidando su título olímpico en el halfpipe. Sin embargo, no todo fue feliz para ella este domingo, ya que en su conferencia de prensa posterior a la victoria reveló que justo después de recibir la medalla se enteró del fallecimiento de su abuela. En las otras finales del último día de los Juegos, Suecia triunfó con la esquiadora de fondo Ebba Andersson en los 50 km y con su selección femenina de curling, mientras que Alemania hizo doblete oro-plata en el bob a 4 masculino.

El último oro fue para Estados Unidos