Novak Djokovic volvió a la victoria y avanzó a segunda ronda en Pekín, donde ha sido campeón en seis ocasiones

El tenista Novak Djokovic, número 11 del mundo, es impuso en la primera ronda del torneo ATP 500 de Pekín, un mes después de su eliminación precoz en el Abierto de Estados Unidos.

El exnúmero uno del mundo se impuso con parciales de 6-3, 7-6 (7/2) al portugués Nuno Borges, ranquin 49, logrando así su primera victoria desde el mes de julio, cuando alcanzó las semifinales de Wimbledon.

Djokovic, seis veces campeón del ATP 500 de Beijing, regresó al torneo 11 años después y volvió a celebrar, con un registro de ocho aces y el 88 % de los puntos ganados con su primer servicio.

“No puedo conformarme con las primeras rondas de un torneo y estar contento con eso. Siempre aspiro a las últimas rondas de cualquier torneo en el que juego”, afirmó el serbio, de 39 años, que cayó ante Mariano Navone en la primera ronda del pasado Abierto de Estados Unidos.

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En la segunda ronda, el serbio se enfrentará al chino Bu Yunchaokete, número 104 del ranquin ATP, con quien nunca se ha medido en el circuito.

El asiático fue el verdugo del argentino Juan Manuel Cerúndolo, número 53, al que ganó con parciales de 6-2, 5-7, 6-4.

También cayó eliminado el argentino Thiago Agustín Tirante contra el alemán Jan-Lennard Struff, quien solo necesitaba dos sets (6-1, 6-4) para avanzar de ronda.

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En 2026, Djokovic inició el año en Australia llegando a la final que perdió contra Carlos Alcaraz con parciales de 6-2, 2-6, 3-6, 5-7.

Luego estuvo en Roland Garros, en el que avanzó hasta la tercera ronda, en la que perdió con el brasileño Joao Fonseca con parciales de 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7 en un partido intenso, extenso y muy disputado.

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