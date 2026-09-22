Llegó el fin del ‘Big-3’ tras 24 años: ¿el tenis será el mismo?

El tenis mundial siempre tuvo grandes figuras como Pete Sampras, Andre Agassi o Rod Laver. Sin embargo, ninguno marcó una era como lo hizo el Big-3 (los tres grandes), compuesto por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.
Desde el 20 de mayo de 2002, día en que Federer se coló por primera vez entre los 10 mejores del mundo, y el 14 de septiembre de 2026, la fecha en que Djokovic salió del top-10, el ranking de la ATP siempre contó con algún integrante de los tres fantásticos. Lo que quiere decir que durante 8.883 días consecutivos siempre estuvo mínimo uno entre el suizo, el serbio y el español Nadal.