La poderosa olla de microtráfico en la que se movía el niño sicario que le disparó a Miguel Uribe

A las personas que no han parado de comentar el intento de sicariato les asemeja a una película con un protagonista cercano. “El vivía aquí en la segunda torre, daba vueltas todo el tiempo por aquí. Andaba a pie. El primer día después del atentado, todo esto estaba rodeado. Llegan más policías todos los días, pero ellos dicen que están ahí, es por si la gente llega a hacer disturbios a la casa. Él como que no vivía aquí permanentemente, pero cuando estaba se la pasaba era ahí en el parque fumando. Eran tres, los otros dos se desaparecieron. Ellos entraban a la casa con él, eran los que salían e iban a fumar con él. Andaban en bicicleta o a pie. Este tenía el pelo largo, el otro cortico, y uno negrito con el pelo largo también. Se vestían de pantalón ancho. Yo no entiendo cómo le va a hacer eso a una persona carteluda, es decir, una persona que todo el mundo la conoce. Y en el video se ve que una vieja la hace señas. Eso es no tener corazón”, dijo otra fuente del sitio entrevistada por este periódico.

Miguel Uribe estaba desprevenido con dos escoltas caminando por las calles de Fontibón en un evento que, contrario a lo que dijo el presidente Gustavo Petro en una alocución nacional, sí había sido convocado con la comunidad, razón por la cual allí se encontraban varios ediles y concejales. Uribe estaba con solo dos escoltas de la UNP, porque el tercero que debía acompañarlo se encontraba en un protocolo cuestionado para reducir gastos llamado autorrelevo. Este consiste en que el escolta que se va a descansar un día y no acompaña al protegido no es reemplazado.

Las hipótesis del Gobierno señalan que el crimen podría tener una relación con la andanada terrorista de las disidencias de las FARC a inicios de semana en el Valle y Cauca. Pero no se puede descartar que también tenga que ver con una lucha frontal contra las organizaciones de microtráfico. Miguel Uribe fue secretario de Gobierno de Enrique Peñalosa en la Alcaldía de Bogotá. De hecho, este diario habló con el concejal Andrés Barrios que estaba a 10 centímetros de Miguel cuando el sicario le disparó, lo llevó después en la ambulancia hasta la primera clínica que lo atendió y trató de contener su sangre que era imposible de parar. Barrios expuso otro hecho que no se conocía.

“A mí lo que me pareció extraño es que yo estaba dando dos mensajes. El primero era en materia de recuperar los parques para los niños y las familias y no para los expendedores, porque la semana pasada habíamos estado con Miguel en el Congreso celebrando que el alcalde Galán había sancionado un proyecto de acuerdo de mi autoría. Miguel tenía que ver todo con ese proyecto porque está basado en el decreto 825 de 2019 que se expide en la administración de Peñalosa cuando Miguel era secretario de Gobierno. Cuando yo doy ese mensaje uno como orador sabe si el público conecta o no conecta. En ese momento me pareció raro ver la presencia de unos tres o cuatro hombres que estaban allí serios, con su mirada muy fija, mirándonos pero desconectados completamente. Cuando yo digo que con Miguel Uribe vamos a dar la guerra contra el microtráfico en Colombia, la gran mayoría de personas que estaban allí aplaudieron, conectaron con el mensaje. Pero ellos no”, dijo.

Sumado a esto, Uribe venía dando discursos en campaña que no tenían término medio frente al microtráfico. “Vamos a prohibir el porte de drogas y a intervenir las ollas como lo hicimos en el Bronx. Que donde hubo droga, haya vida y esperanza (...) lo hice como secretario de Gobierno y lo vamos a volver a hacer, no al consumo de droga en espacios públicos. Los parques son para las familias, no para los jíbaros. Vamos a prohibir el consumo de drogas en todos los espacio públicos”, decía en Bogotá. Esas declaraciones no solo eran una amenaza para el crimen organizado a partir del microtráfico. Sino que eran sumamente peligrosas.

Cerca de la zona de la casa del menor hay otro barrio peligroso que conecta con la olla y en donde se podría contratar los servicios de más sicarios, según fuentes de inteligencia.



Este periódico tuvo acceso al número del celular de la abuela del menor, quien ya hace parte de un programa de protección a testigos. Aunque ahora está apagado, en la foto de perfil aparece una mujer joven que está en una moto negra en el barrio. No se sabe con claridad de quién se trata. En la foto de perfil de WhatsApp del niño sicario aparecía él con una gorra y una rata viva en la mano.

En el barrio del niño sicario las personas, buenas y trabajadoras como la gran mayoría, caminan desconcertadas sin entender cómo un joven de 15 años al que veían casi todos los días pudo intentar asesinar a un precandidato presidencial en lo que parecía para él también un acto suicida. Las respuestas podrían estar en lo profundo del microtráfico y del crimen más violento de Bogotá. La ciudad parece hoy acostumbrada al sicariato. En los últimos meses, ocurrieron hechos notorios como el del empresario Roberto Franco, asesinado en la entrada de un edificio en el parque de la 93; el del esmeraldero Sebastián Aguilar, expareja de Sandra Ortiz, al que le disparó un francotirador desde una montaña con vista a su apartamento. O el del exdirector de la cárcel La Modelo, Elmer Fernández, quien fue baleado a las cinco de la tarde en la avenida 30 por hombres en moto en plena hora pico.

El sicariato en Bogotá parece hoy un portafolio de servicios dispuesto a quien lo pueda pagar. Uno al que entran también los niños y adolescentes atrapados en las ollas del tráfico de drogas. No hay diferencia si se es, incluso, un candidato presidencial. Es el deja vu a los años 80; se mata por dinero. No importa quién sea la víctima.

Al final de la tarde, al terminar la reportería, notamos cómo los vendedores y consumidores de drogas volvieron a su puesto de mando, regresaron al parque que se tomaron hace tiempo para empezar la rutina nocturna. Esta vez sin el joven al que seguramente conocían. Un niño sicario que salió de un barrio cualquiera en Bogotá y que a los quince años fue capaz de dispararle a la cabeza a otro ser humano para matarlo y rematarlo si no era suficiente. La historia de tantos otros niños asesinos que empiezan temprano en el crimen tomando el peor camino. El joven está en el búnker de la Fiscalía entregando información. Negó los cargos en su contra, aunque todo el país lo haya visto disparar sin remordimiento. La investigación continúa y la olla del barrio del niño sicario sigue vendiendo sus productos día y noche.

