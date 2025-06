“Secuelas podrían ser parciales y mejorar con el tiempo”: neurocirujano sobre Miguel Uribe

El tiempo que el doctor Miguel va a requerir bajo sedación y soporte ventilatorio mecánico es el que el paciente necesite. Para eso no hay un tiempo estipulado definitivo. Todo se va resolviendo y se van tomando decisiones en la medida en que, de acuerdo con los controles imaginológicos y con tomografía, se observe que el edema cerebral no es lo suficientemente significativo.

En primer lugar, el tiempo y la rapidez con que a él se le iniciaron las maniobras de recuperación, que suelen ser un factor de pronóstico muy importante en la prevención de los daños secundarios. Y en segudo lugar, que el doctor Uribe tiene dos factores muy importantes que le favorecen y que dan una esperanza de evolución favorable.

Uno es su edad: es una persona muy joven, que hace que su organismo tenga la facultad de resistir un poco mejor las agresiones o gnosias (capacidad de reconocer información aprendida). Y segundo, que la trayectoria del proyectil no fue hacia la parte interna del cerebro, entonces no comprometió áreas profundas y eso hace que probablemente no se produjera la herniación (presión en el cráneo que desplaza los tejidos cerebrales) y la muerte del paciente.

Ahora todo depende de qué tanto, con el paso de los días y con estudios adicionales, no se observen áreas isquémicas o infartos cerebrales que harían que el pronóstico no sea tan favorable.