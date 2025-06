A través de un comunicado firmado por los senadores María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguín y Paloma Valencia, los precandidatos confirman que harán un alto en materia electoral. Según explicaron, se trata de una pausa “transitoria” buscando unidad.

“En solidaridad con nuestro compañero Miguel Uribe, quien hoy lucha por su vida y por Colombia, los demás precandidatos presidenciales del Centro Democrático hemos decidido hacer un alto proselitista. Esta pausa es transitoria y responde al profundo sentido de respeto y unidad que hoy nos convoca por la salud y vida de Miguel”, argumentaron.

Sin embargo, los aspirantes precisaron que no se trata de un paso atrás. “Seguimos firmes en la convicción de defender a Colombia y en nuestro legítimo deseo de liderarla”, explicaron.

“No puede pasar que atentan contra uno de nosotros y seguimos buscando votos como si no pasara nada. Los políticos no son desechables. Toda Colombia tiene que empezar a no normalizar la violencia”.