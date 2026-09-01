Operativo contra el Clan del Golfo en Andes deja muerto a presunto jefe de sicarios

En medio de un operativo conjunto en la vereda La Meseta del municipio de Andes, se produjo la muerte de alias Perjuicio, señalado de ocupar un lugar clave dentro de una estructura criminal que tiene presencia en el Suroeste de Antioquia. Este hombre, de acuerdo con labores de inteligencia militar y policial, hacía parte de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo. Lea más: Golpe a ‘Los Conejos’: usaban menores para vender droga en Medellín y movían $420 millones al mes Las autoridades lo ubicaban como un presunto jefe de sicarios de esa organización en el Suroeste antioqueño y, además, como uno de los hombres de confianza de alias Fredy Roca, señalado como cabecilla de la estructura. Durante el procedimiento fue incautada un arma corta junto con munición, elementos que quedaron en poder de las autoridades.

Más de cinco años dentro de la estructura

Según la información recopilada en las investigaciones, ‘Perjuicio’ habría permanecido durante más de cinco años en la organización criminal. Su nombre había comenzado a aparecer en distintos procesos relacionados con hechos violentos ocurridos recientemente en esta subregión. Uno de los casos que le atribuyen de manera preliminar corresponde al homicidio ocurrido el 22 de junio de 2026, cuando fue asesinada una mujer que, según las autoridades, sería integrante del grupo delincuencial La Terraza.

A esta investigación se suman hechos ocurridos en agosto. El primero corresponde al homicidio de Jorge Alberto Osorio Cardona, registrado el 26 del pasado mes en zona rural de Jardín. Posteriormente, las autoridades lo relacionan de manera preliminar con otros dos asesinatos ocurridos en zona rural de Andes, los días 27 y 30 de agosto, donde las víctimas fueron identificadas como Darley Colorado Bedoya y Pedro Marulanda, este último presunto colaborador del GDO La Terraza. La vinculación con estos crímenes hace parte de las investigaciones de las autoridades y deberá ser establecida dentro de los procesos judiciales correspondientes.

Un golpe a la estructura criminal

Para el Ejército, la muerte del señalado integrante representa una afectación importante para la capacidad operativa de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle. La razón está en el papel que, según las autoridades, desempeñaba dentro de la organización y en su presunta capacidad para ejecutar acciones violentas en distintos puntos del Suroeste antioqueño. Entérese: El gobierno Petro dejó a Antioquia con más de 20.000 hectáreas de coca El Ejército indicó que continuará desarrollando operaciones contra los grupos armados organizados y demás estructuras delincuenciales que afectan la seguridad de los habitantes de esta zona del departamento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: