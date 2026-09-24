¡No los dejaron entrar! Pese a orden judicial, Trump impide acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

CNN, MS NOW y Politico afirmaron que este 24 de septiembre, la Casa Blanca impidió el acceso a sus periodistas al recinto de la residencia presidencial, a pesar de una decisión judicial que ordenaba que se les permitiera la entrada.
Los tres medios indicaron que el Servicio Secreto impidió la entrada a la residencia presidencial a sus periodistas el jueves a primera hora, saltándose así la decisión de un juez federal, que horas antes ordenó a la Casa Blanca permitirles el acceso a sus instalaciones.
“Esta mañana, periodistas de CNN, MS NOW y Politico intentaron entrar en la Casa Blanca y fueron rechazados”, dijeron los medios en un escrito judicial en el que solicitaron una audiencia urgente.
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