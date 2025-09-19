Juez desestimó millonaria demanda de Trump contra The New York Times por difamación

Un juez federal de Florida desestimó este viernes una demanda por 15.000 millones de dólares presentada por el presidente estadounidense Donald Trump contra el diario The New York Times por difamación. La demanda de 85 páginas presentada por Trump el 15 de septiembre contra el New York Times es “inapropiada e inadmisible”, ya que no respeta las normas de procedimiento, afirma el juez Steven Merryday en su dictamen. En contexto: Trump es una “amenaza para la democracia”, advierte el consejo editorial del New York Times a días de las elecciones de EE. UU. “Se desestima con permiso para modificarla en un plazo de 28 días”, en un formato que no supere las 40 páginas, según el texto de la decisión. Merryday, nombrado por el presidente republicano George H. W. Bush, no se pronunció sobre el fondo de la demanda, pero criticó su estilo, los elogios a Trump y su excesiva extensión.

“Una demanda es una declaración breve, sencilla y directa de alegaciones de hechos suficientes para crear una reclamación aparentemente plausible de reparación”, alegó el juez. “Aunque los abogados gozan de un mínimo de libertad expresiva a la hora de defender la demanda de un cliente, en este caso va mucho más lejos de los límites de esa libertad”, añadió, para continuar: “Una demanda no es un foro público para vituperios e invectivas (...) ni una plataforma para descargar la ira contra un adversario”.

The New York Times recibió con satisfacción “la rápida resolución del juez, que reconoció que la denuncia era un documento político y no una demanda judicial seria”, escribió un portavoz del diario en X. Esta demanda es el último ejemplo de la cruzada legal que ha emprendido el presidente contra medios de comunicación y periodistas que, en su opinión, van en su contra.

Trump, de 79 años, ha intensificado su hostilidad hacia los medios de comunicación desde su regreso a la Casa Blanca. El presidente ha restringido el acceso a sus ruedas de prensa y ha presentado numerosas demandas por cifras astronómicas para tratar de acallar las voces discordantes. También ha presionado a empresas para apartar de las pantallas a comunicadores que incomodan a su administración. Siga leyendo: Presentadores en EE. UU. protestaron por el despido de Jimmy Kimmel y alertaron sobre censura: “Ya vemos para dónde va todo esto” Jimmy Kimmel fue suspendido indefinidamente por la cadena ABC, propiedad de Disney, esta semana después de que el director de la Comisión Federal de Comunicaciones amenazara con cancelar las licencias de emisión por los comentarios que el presentador había hecho sobre el asesinato del influyente conservador Charlie Kirk.

El programa de variedades nocturno de Jimmy Kimmel saldrá del aire “indefinidamente”. Foto: Getty y redes sociales

En la demanda presentada ante un tribunal federal de Florida, Trump acusó al diario de seguir un “patrón de décadas” de difamaciones impulsadas por su “malicia”.