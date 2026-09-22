Padre de Abelardo de la Espriella se recupera satisfactoriamente de cirugía de corazón: “se encuentra bien, acompañado de su familia”

Se conoció el primer reporte sobre la salud de Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente, luego del procedimiento quirúrgico al que fue sometido este lunes en la Clínica Cardio Infantil, en el norte de Bogotá.

La Presidencia informó este martes, 22 de septiembre, que la intervención quirúrgica “culminó satisfactoriamente” y que el padre del presidente “se encuentra bien, acompañado de su familia y bajo el cuidado del equipo médico”.

En la declaración, el jefe de Estado agradeció las numerosas manifestaciones de afecto, solidaridad y buenos deseos recibidas con motivo del estado de salud de su padre.

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Asimismo, expresó su agradecimiento al equipo médico, asistencial y humano de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, “por su profesionalismo, dedicación y permanente acompañamiento durante este proceso”.