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Padre de Abelardo de la Espriella se recupera satisfactoriamente de cirugía de corazón: “se encuentra bien, acompañado de su familia”

La Presidencia publicó información sobre el estado de salud del padre del mandatario, que fue intervenido en una clínica en el norte de Bogotá.

  • El padre del presidente fue operado en la Fundación Cardioinfantil en Bogotá. Fotos: Colprensa y Presidencia
    El padre del presidente fue operado en la Fundación Cardioinfantil en Bogotá. Fotos: Colprensa y Presidencia
Colprensa
hace 28 minutos
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Se conoció el primer reporte sobre la salud de Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente, luego del procedimiento quirúrgico al que fue sometido este lunes en la Clínica Cardio Infantil, en el norte de Bogotá.

La Presidencia informó este martes, 22 de septiembre, que la intervención quirúrgica “culminó satisfactoriamente” y que el padre del presidente “se encuentra bien, acompañado de su familia y bajo el cuidado del equipo médico”.

En la declaración, el jefe de Estado agradeció las numerosas manifestaciones de afecto, solidaridad y buenos deseos recibidas con motivo del estado de salud de su padre.

Lea también: Padre de Abelardo de la Espriella es sometido a una cirugía de corazón abierto en Bogotá

Asimismo, expresó su agradecimiento al equipo médico, asistencial y humano de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, “por su profesionalismo, dedicación y permanente acompañamiento durante este proceso”.

Comunicado de Presidencia sobre el estado de salud del padre de Abelardo de la Espriella.
Comunicado de Presidencia sobre el estado de salud del padre de Abelardo de la Espriella.

A causa de varios problemas de salud, De la Espriella Juris fue trasladado hacia Bogotá para practicarle una cirugía a corazón abierto. En el procedimiento estuvo acompañado por el mandatario, quien llegó al centro médico y se quedó toda la mañana antes de realizar el Consejo de Ministros de ayer lunes en la Casa de Nariño.

En la noche, el presidente se trasladó hacia Santa Marta para liderar un consejo de seguridad en el que se discutió la amenaza de paro armado lanzada por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en represalia por la muerte de alias Cholo, segundo al mando de esa organización.

De la Espriella ya se encuentra en Barranquilla para recibir a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, que tras su llegada al país resaltó como ambas naciones tiene “un objetivo común: erradicar el narcoterrorismo de nuestros pueblos”.

Siga leyendo | “El Tigre fue un salvado de las aguas”: la historia que el padre de De la Espriella dice que marcó el destino del hoy presidente electo

Preguntas y respuestas

¿Cómo se encuentra Abelardo de la Espriella Juris después de la cirugía de corazón?
Abelardo de la Espriella Juris se encuentra bien y bajo cuidado médico, según informó la Presidencia. La intervención quirúrgica culminó satisfactoriamente y permanece acompañado por su familia en la Fundación Cardioinfantil.
¿Dónde fue operado el padre de Abelardo de la Espriella?
Abelardo de la Espriella Juris fue sometido a una cirugía a corazón abierto en la Fundación Cardioinfantil, ubicada en el norte de Bogotá. La Presidencia informó que el procedimiento terminó satisfactoriamente.
¿Cuándo fue operado el padre del presidente Abelardo de la Espriella?
La cirugía fue realizada el lunes 21 de septiembre de 2026 en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Al día siguiente, martes 22 de septiembre, la Presidencia entregó el primer reporte sobre su estado de salud.
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