Padre de Abelardo de la Espriella es sometido a una cirugía de corazón abierto en Bogotá

Con una oración publicada en su cuenta de Instagram, el padre del presidente Abelardo de la Espriella, el señor Abelardo de la Espriella Juris, informó que este lunes 21 de septiembre está siendo sometido a una intervención quirúrgica en Bogotá. El también abogado, de 73 años y oriundo de Sahagún, Córdoba, pidió a sus seguidores en la red social que oren por su salud y para que todo salga bien durante su cirugía de corazón abierto, que tiene lugar en la Fundación CardioInfantil, también conocida como LaCardio. “Hoy 21 de septiembre de 2026 me operan de corazón abierto. Ruego a mis seguidores que oren por mí, para que siga divirtiéndolos. Chao Pescao”, escribió el padre del presidente en sus redes sociales, al mismo tiempo que compartió una oración titulada “Oración por la sanación de Abelardo de la Espriella Juris”. En la publicación también se observa que usa una camiseta blanca con la frase: “Firme por la patria”.

De la Espriella Juris había sido hospitalizado por una afección cardíaca, luego de conocerse que presentaba obstrucciones en los vasos coronarios, aunque no hay un parte médico oficial que confirme su condición clínica.

Por su parte, el primer mandatario llegó a LaCardio, ubicada en la localidad de Usaquén, con un amplio esquema de seguridad para acompañar a su papá en este momento. La cirugía se programó para las 11:00 de la mañana de este lunes. Su llegada se produjo tras aterrizar en el helipuerto del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer (CTIC) y continuar por vía terrestre, acompañado por funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad y agentes de Tránsito de Bogotá. Abelardo de la Espriella Juris, casado con la también abogada María Eugenia Otero Aldana, madre del jefe de Estado, cuenta con una trayectoria en el servicio público y más de 15 años de experiencia en el derecho notarial en ciudades como Cartagena y Bogotá.

También fue diputado de la Asamblea Departamental de Córdoba por el Partido Liberal y, entre 1989 y 1994, se desempeñó como magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba. Entre sus aspiraciones políticas estuvo la Gobernación de Córdoba, a la que se postuló con el Nuevo Liberalismo. También fue candidato al Senado de la República, aunque no obtuvo los votos suficientes para ocupar una curul. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas