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¿Qué pasó con el mono? Pibe Valderrama se hizo un cambio radical de look: “hoy es el día”

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama tomó una decisión drástica sobre su melena y mostró el proceso en redes sociales.

  • Carlos ‘El Pibe’ Valderrama se quitó la melena con la ayuda de su esposa. Foto: Instagram @pibevalderramap
    Carlos ‘El Pibe’ Valderrama se quitó la melena con la ayuda de su esposa. Foto: Instagram @pibevalderramap
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 16 minutos
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Carlos ‘El Pibe’ Valderrama es un icono del fútbol colombiano por su juego, su influencia que tuvo en una de las generaciones doradas del balompié cafetero y su rubia melena que lució con la camiseta de la Selección en diferentes canchas del mundo.

Sin embargo, esa melena habría llegado a su fin, de acuerdo con un video que el mismo exfutbolista subió a sus redes sociales. Junto a su esposa, Elvira Redondo, Valderrama mostró su nueva imagen.

En el video, Redondo le pregunta al ‘Pibe’ si está listo para quitarse la melena. Aunque el 10 no responde convencido de estar preparado en un 100 %, accede a que su esposa le pase la máquina por su cabeza. “El calvo Valderrama”, expresó la esposa del 10 tras haber concluido de quitarle la cabellera.

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y su característica melena

Aunque en esta ocasión Valderrama se vio accesible a la idea de quitarse su cabello, cuando estaba activo como futbolista se negó a desprenderse de él dejando atrás inclusive jugosas ofertas económicas.

Lea también: Esta es la historia detrás de la demanda por $5.000 millones que perdió El Pibe y 12 jugadores más

Así se lo contó al periodista Andrés Cantor en el programa Entregoles en abril. Ahí el samario contó que declinó de una oferta de 2 millones de dólares que provino de una marca internacional para que cambiara su imagen antes del Mundial 1994.

En esa entrevista, Cantor mostró incredulidad y le preguntó si esa negativa era para buscar una oferta mayor. “Mi vida la decido yo. Siempre jugué así. Yo respondo por mi historia. Mi historia es la mía”, respondió Valderrama aludiendo a que su cabello era más que un simple accesorio estético y que representaba una parte integral de quién es como deportista y ser humano.

Su melena fue tan característica que, inclusive cuando llegó en 1996 a la Major League Soccer (MLS), en Estados Unidos se celebró el “Valderrama Day” donde compañeros y aficionados usaron pelucas rubias para rendirle homenaje al capitán colombiano.

Siga leyendo: “Nos cortaron el agua y la luz”: el fuerte reclamo del Pibe por el nuevo asistente de Lorenzo

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Preguntas y respuestas

¿Quién le cortó el cabello al ‘Pibe’ Valderrama?
Su esposa, Elvira Redondo, fue la encargada de rapar al exfutbolista. En el video, ella le pregunta si está listo para despedirse de su melena y, al terminar, lo llama “el calvo Valderrama”.
¿Cuánto dinero rechazó el ‘Pibe’ Valderrama por cortarse el cabello?
Carlos Valderrama rechazó una oferta de 2 millones de dólares de una marca internacional que buscaba que cambiara su imagen antes del Mundial de 1994. El colombiano defendió su decisión como parte de su identidad personal y deportiva.
¿Por qué la melena de Carlos Valderrama era tan importante para su identidad?
La cabellera rubia se convirtió en uno de los rasgos más reconocibles del futbolista. Valderrama explicó que su imagen hacía parte de su historia personal y deportiva, por lo que no estaba dispuesto a modificarla a cambio de dinero.
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