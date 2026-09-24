Dólar en Colombia regresó a la línea de los $3.300 y toca niveles que no veía desde julio

El dólar recuperó $163,95 en siete días y regresó a niveles no vistos desde el 21 de julio. Ayer la divisa cerró en un precio promedio de $3.264,40 y durante la jornada tocó un máximo de $3.317. La subida se da luego de que las fluctuaciones fueran mínimas durante este semestre.

Puede leer: Precio del dólar se dispara más de $55 y cierra en su nivel más alto desde julio

Según expertos, más que por una razón inmediata, se trata de un efecto rebote ante el factor de las tasas de interés y de las cajas negativas de entidades.

El jueves 24 de septiembre, la divisa abrió al alza en $3.280.19, una diferencia de $15,8 por encima de la TRM $3.264,39, que se ubicó en $3.264,39. Para las 8:10 a.m. se tocó un mínimo de $3.276,00 y un máximo de $3.282,05 con 41 transacciones.

Mauricio Acevedo, estratega divisas y derivados en Corficolombiana, indicó que la dinámica de los mercados vivieron una jornada de presión tras superar el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años el nivel de 5%, reflejando que los inversionistas ajustan sus expectativas ante una postura más agresiva de la Reserva Federal.

Entérese: Bancolombia prende las alarmas sobre la economía colombiana en 2027

“El mercado registró una de las fluctuaciones más elevadas del año, con una volatilidad de $102, un volumen negociado de US$1.585 millones y una TRM fijada en $3.264,39 (con un incremento de $55,73 respecto a la TRM del día anterior). Actualmente, el mercado asigna cerca de 78% de probabilidad a una subida de tasas en octubre y más de un 58% a otro aumento en diciembre. Este escenario impulsó los rendimientos de los bonos y generó caídas en los principales índices bursátiles, especialmente en el sector tecnológico”, explicó Acevedo.

El dólar en Colombia mantiene un sesgo alcista, por lo que se sugiere a los exportadores preparar sus estrategias y aprovechar los rebotes del precio. Como factor local del alza están los problemas de caja en dólares de las entidades financieras.

“Esto ocurre cuando los saldos de las cuentas en dólares de las instituciones financieras están muy bajos o sobregirados, lo que las obliga a salir a demandar divisas en el mercado para cumplir sus compromisos. Aunque en ocasiones anteriores esta iliquidez se solucionaba en un plazo de 8 a 15 días, en esta coyuntura se acumulan aproximadamente 22 días sin resolverse completamente”, agregó el experto.

Vea aquí: Colombia marca récord histórico en importaciones: dólar barato disparó compras de vehículos y gas

El índice DXY, que es el indicador de fortaleza global del dólar, continuó su tendencia al alza ubicándose alrededor de los 101 puntos (máximos de los últimos meses) y amaneciendo en 101.27.

En el mercado de valores, algunos analistas a mantienen una visión positiva para las acciones en los próximos meses, apoyados en la resiliencia económica y en sólidos resultados corporativos y datos de actividad económica fuerte en EE.UU. Esta situación impulsa la búsqueda de refugio en activos denominados en dólares, aumentando su demanda global.