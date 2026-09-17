Fed aumenta tasas: ¿qué puede pasar con el dólar y las tasas de interés en Colombia?

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó el 16 de septiembre de 2026 su tasa de interés en 25 puntos base, hasta un rango de entre 3,75 % y 4 %, en el primer incremento desde 2023 y que sacudió a inversores en todo el mundo. Aquí le contamos cómo podría incidir en Colombia. El movimiento también representa la primera modificación de tasas desde que Kevin Warsh asumió la presidencia de la Fed en mayo de 2026. Aunque el mercado ya esperaba la decisión, sus efectos pueden trasladarse a los mercados emergentes y, particularmente, a las monedas de la región. Rodrigo Lama, chief business officer de Global66, comentó que el mercado tenía ampliamente descontada el alza, con el CME FedWatch asignándole una probabilidad de 90,1 % al cierre de la semana anterior.

Las razones de la escalada

La decisión se produjo después de cinco reuniones consecutivas en las que la Fed mantuvo las tasas sin cambios. En julio, además, tres miembros del Comité habían manifestado su preferencia por un incremento. Según Lama, el escenario terminó inclinándose hacia el alza por varios factores. Entre ellos estuvieron el discurso de tono hawkish de Warsh en Jackson Hole, los datos de inflación de agosto, que no mostraron una reducción esperada, y la fortaleza del mercado laboral. Consulte: El dólar acumula una caída de 17% este 2026, ¿qué estrategias usan los exportadores para superar la revaluación? Las nóminas de agosto sorprendieron significativamente al alza, lo que contribuyó a consolidar la decisión de elevar nuevamente las tasas. El incremento fue aprobado por unanimidad, con una votación de 12-0. Esto contrasta con la división registrada en julio y, según la lectura de Lama, muestra una posición más consolidada dentro del Comité. La decisión también se produce en un escenario geopolítico complejo. El petróleo volvió a ubicarse por encima de los US$100, mientras el conflicto en Medio Oriente continúa sin señales de resolución y el Estrecho de Ormuz permanece cerrado.

Reaccionan los mercados

La reacción inicial de los mercados fue moderada frente a lo que se esperaba. El S&P 500, que registraba ganancias antes del comunicado, recortó esos avances y se movió hacia terreno plano después de las declaraciones de Warsh sobre la inflación. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años aumentó en los minutos posteriores al anuncio, profundizando su movimiento hacia el 5 %. El dólar también registró una apreciación leve a escala global, mientras el índice DXY recuperó parte del terreno que había perdido durante la semana.

Por su parte, el oro retrocedió ante el incremento de los rendimientos reales. En América Latina, el peso chileno revirtió las ganancias que acumulaba durante la jornada. El peso colombiano también reaccionó negativamente, al igual que otras monedas emergentes, y cedió terreno frente al dólar estadounidense.

¿Cómo puede afectar la subida de la Fed al peso colombiano?

Lama señaló que para Colombia el escenario es más equilibrado, debido a que el Banco de la República mantiene su tasa de interés en 12 %, lo que conserva un diferencial atractivo para los flujos institucionales. Sin embargo, el incremento de la Fed reduce la diferencia entre las tasas de interés de Estados Unidos y Colombia. Esa menor brecha puede generar presión sobre el peso colombiano.

Lama señaló además que el precio del petróleo por encima de los US$100 constituye un soporte estructural para el peso colombiano debido al papel de Colombia como economía exportadora. El principal riesgo para el peso, según su análisis, no estaría en el incremento realizado en septiembre, sino en que se confirme un ciclo más prolongado de aumentos de tasas en Estados Unidos. Si el mercado consolida diciembre como la fecha para una segunda subida, el dólar podría fortalecerse de manera más sostenida y ejercer presión sobre el peso colombiano, independientemente de sus fundamentos locales. Bajo ese escenario, Lama estima que la tasa de cambio podría moverse en los próximos meses dentro de un rango de entre $3.000 y $3.150.

No es lo único que presiona la tasa de cambio

Ómar Suárez, gerente de Renta Variable de Casa de Bolsa, sostuvo que una subida de tasas de la Fed, junto con la expectativa de incrementos adicionales durante 2026 y 2027, genera presiones alcistas sobre el dólar. Según Suárez, el aumento reduce el diferencial entre la tasa de interés del Banco de la República y la de la Reserva Federal. Sin embargo, aclaró que la tasa de cambio depende de múltiples variables internas y externas. Entérese: Petróleo Brent supera los US$108 y Colombia podría recibir más de $40 billones en regalías “Mirando solo exclusivamente esa variable, sí genera una presión alcista en la tasa de cambio”, afirmó Suárez. El analista señaló que el comportamiento del dólar no depende exclusivamente de la decisión de la Fed, pues existen otros factores que pueden ejercer presión sobre la tasa de cambio y determinar cuál tiene mayor incidencia en cada momento.

El Banco de la República tendrá en cuenta la decisión de la Fed

Suárez añadió que el Banco de la República sí tiene en cuenta la tasa de interés de la Fed al momento de tomar decisiones de política monetaria. No obstante, señaló que entre los factores más importantes están la inflación, la tasa de cambio en Colombia y la actividad económica, como el elementos de mayor relevancia. La tasa de la Fed constituye, de acuerdo con Suárez, una de las razones que considera el Banco de la República. El incremento de la tasa estadounidense reduce parcialmente la diferencia existente entre ambas tasas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Suárez explicó que un diferencial mayor puede atraer más flujos de capital de portafolio hacia Colombia y contribuir a una mayor fortaleza del peso frente al dólar. Con la subida de la Fed, esa diferencia se reduce, aunque el analista señaló que la distancia entre las dos tasas continúa siendo bastante amplia. Le puede gustar: Dólar abrió en $3.120 y petróleo Brent superó los US$102 por barril

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