Cuatro fotógrafos colombianos triunfaron en los Premios de Fotografía Audubon 2026; vea aquí sus espectaculares imágenes

El talento colombiano y la riqueza de la biodiversidad del país quedaron en el centro de los Premios de Fotografía Audubon 2026, certamen organizado por la National Audubon Society que este año reconoció el trabajo de cuatro fotógrafos colombianos por imágenes que retratan algunas de las especies de aves más representativas de los ecosistemas del país. En su decimoséptima edición, los premios buscan destacar fotografías y videos que muestran la belleza de las aves, pero también los desafíos que enfrentan debido a amenazas como la pérdida de hábitat y el cambio climático. Por segundo año consecutivo, el concurso incluyó reconocimientos para residentes de Colombia y Chile, además de Estados Unidos y Canadá. En total, nueve premios fueron otorgados a participantes de Colombia y Chile, mientras que otros ocho reconocimientos correspondieron a residentes de Estados Unidos y Canadá. Entre los colombianos destacados está Faber Mosquera Álvarez, ganador del Premio Aves en los paisajes de Colombia por una fotografía de un guácharo (Steatornis caripensis), una especie que habita en colonias dentro de cuevas y que sale principalmente durante la noche para alimentarse de frutos.

El loro orejiamarillo es una de las especies colombianas destacadas en los Premios de Fotografía Audubon 2026, certamen que reconoce imágenes sobre la biodiversidad y conservación de las aves. FOTO: Santiago Pérez Rincón.

El loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) también fue protagonista de dos de las imágenes colombianas reconocidas. Santiago Pérez Rincón recibió el Premio a la Conservación por su fotografía de esta especie, mientras que Santiago Giraldo obtuvo el Premio Plantas para las Aves de Colombia con una imagen en la que aparecen un loro orejiamarillo y una palma de cera del Quindío. El reconocimiento adquiere especial relevancia por la historia de conservación de esta ave andina. A finales de la década de 1990, la población del loro orejiamarillo se estimaba en apenas unos 80 ejemplares, debido principalmente a la pérdida de su hábitat. Los esfuerzos para proteger los ecosistemas donde vive han permitido una recuperación que llevó las estimaciones recientes a más de 2.000 individuos. Lea más: Tutela alerta por 23 niños en riesgo ante hipopótamo en el río Nare

Sin embargo, la especie continúa enfrentando amenazas y su población todavía es considerada vulnerable, por lo que su conservación sigue siendo una prioridad. El cuarto colombiano reconocido fue Juan David Camacho Márquez, quien obtuvo el Premio Juvenil con una fotografía de una reinita del Canadá (Cardellina canadensis). Esta ave migratoria de larga distancia permanece en Canadá durante la temporada reproductiva y pasa buena parte del resto del año en Sudamérica, principalmente en zonas boscosas de los Andes.

La edición de 2026 también entregó reconocimientos a otros fotógrafos de Colombia y Chile en categorías como Gran Premio, Video, Aves sin fronteras, Conservación, Plantas para las aves y diferentes premios dedicados a los paisajes y aves costeras. Conozca: Incendios amenazan al cerro Quitasol, ¿entró en un punto de “no retorno”? Los ganadores recibirán, además del reconocimiento, premios económicos. En el caso de los ganadores del Gran Premio, el galardón incluye 5.000 dólares y un viaje a la Antártida con HX Expeditions, una experiencia que combina observación de aves, conservación y exploración. Las fotografías ganadoras serán destacadas en la edición impresa de septiembre de 2026 de la revista Audubon. Además, la organización anunció que las 100 mejores imágenes del concurso serán reveladas el 23 de septiembre.