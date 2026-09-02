Premios Macondo 2026: estas son las tres películas favoritas a llevarse el galardón

Se dieron a conocer los nominados a la edición número 14 de los Premios Macondo a lo mejor del cine colombiano del último año, y que en esta oportunidad tendrá como sede la ciudad de Cali, que históricamente ha sido clave en el desarrollo de la cinematografía nacional.
Dentro de la larga lista de producciones nominadas en las distintas categorías de estos galardones realizados por la Academia Colombiana de Cine, tres películas, las más nominadas de esta edición, se perfilan como las favoritas para ser protagonistas de los Macondo 2026.