Presupuesto 2027: deuda récord, más gasto y menos inversión, las alertas de los expertos

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $634,9 billones, una cifra que supera en $59,3 billones la propuesta de $575,6 billones radicada por el anterior Gobierno de Gustavo Petro y devuelta por las Comisiones Económicas.
La nueva iniciativa incorpora de manera más completa varias obligaciones que no estaban contempladas suficientemente en el proyecto anterior, entre ellas pensiones ($6,5 billones), salud ($2 billones), salarios de funcionarios públicos ($4,5 billones), universidades públicas ($0,7 billones) y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC, ($9,6 billones).
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Sin embargo, el mayor tamaño del presupuesto también genera cuestionamientos entre analistas y congresistas, principalmente por el aumento del endeudamiento, el nivel del déficit fiscal y la reducción de los recursos destinados a inversión.