Un millonario pago para no ir a prisión: los empresarios Hugo y Mariano Jinkis admitieron corrupción en caso FIFAgate

Dos empresarios argentinos del marketing deportivo implicados en el escándalo de corrupción que sacudió a la Fifa admitieron haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol internacional para asegurarse lucrativos contratos de transmisión, en un acuerdo con la fiscalía estadounidense que les permitirá evitar un juicio.
Le puede interesar: Dueño de los 49ers de la NFL fue arrestado tras contactar a una agente encubierta creyendo que era prostituta
Hugo Jinkis y su hijo Mariano fueron procesados recientemente tras la investigación lanzada en 2015 por las autoridades de Estados Unidos, una causa que destapó una extensa red de corrupción en la Fifa y que involucró a la Conmebol y Concacaf.