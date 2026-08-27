Gobierno de la Espriella radicó Presupuesto 2027 por $634 billones; $59 billones más que el de Petro

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $634,9 billones, un monto $59,3 billones superior a la propuesta inicial de $575,6 billones presentada por el anterior gobierno de Gustavo Petro y devuelta por las Comisiones Económicas.

Durante la presentación del documento, el ministro explicó que la emergencia obligó a modificar las cuentas fiscales. “Este presupuesto se vio afectado naturalmente por la tragedia del terremoto”, señaló Gómez.

Según el funcionario, las condiciones que se tuvieron en cuenta para elaborar el proyecto inicial no permitían anticipar el impacto de la emergencia, por lo que fue necesario realizar cambios en la propuesta.

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