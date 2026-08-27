Tras avalancha en Nepal, Colombia habilita canales de atención para sus ciudadanos en caso de emergencia

Una avalancha registrada este miércoles en el norte de Nepal, en una zona fronteriza con el Tíbet, afectó las localidades de Rasuwa, Timure, Syabrubesi y Nuwakot y dejó decenas de muertos y personas desaparecidas. El hecho se produjo tras un deslizamiento de tierra que generó una fuerte corriente de agua en la zona, mientras las autoridades nepalíes adelantan labores de búsqueda y rescate para localizar a quienes permanecen desaparecidos y atender a las víctimas. Ante esta situación, el Gobierno de Colombia mantiene seguimiento a la emergencia y a la situación de sus ciudadanos en el país.

Colombia mantiene atención para los connacionales

La Embajada de Colombia en India y el Consulado Honorario de Colombia en Nepal informaron que, hasta el momento, no han recibido reportes de colombianos afectados por la emergencia. El embajador de Colombia en India, Víctor Hugo Echeverri Jaramillo, explicó que las autoridades diplomáticas comunicaron la situación a la Cancillería en Bogotá desde las primeras horas y mantienen contacto con el cónsul honorario en Katmandú para conocer la evolución de los hechos. “Ni la Embajada en India, ni el Consulado de Colombia en Nepal, que es honorario, hemos tenido reportes hasta el momento de colombianos afectados por esta tragedia”, dijo el embajador. Echeverri también señaló que, hasta el momento, ninguna familia colombiana ha solicitado asistencia relacionada con personas que pudieran encontrarse en el área afectada. Para atender eventuales solicitudes de información o asistencia, la Embajada de Colombia en India mantiene habilitados los siguientes canales: Teléfonos locales: (91 11) 43202100, (91 11) 43202101, (91 11) 43202102, (91 11) 43202103. WhatsApp para emergencias: +91 742 826 6411. Correo electrónico: eindia@cancilleria.gov.co. Estos medios también están disponibles para familiares que tengan preocupación por un colombiano ubicado en la zona de la emergencia y que aún no haya sido reportado. Entérese: Liberaron 48 niños secuestrados en Nigeria tras semanas en manos de una banda criminal: pagaron el rescate

Recomiendan no viajar a la zona de la emergencia

El embajador de Colombia en India señaló que las autoridades de Nepal han recomendado a las personas que tengan planes de viajar hacia la zona afectada abstenerse de hacerlo debido a las condiciones generadas por la emergencia y a las labores de rescate que se desarrollan en el lugar. La zona afectada se encuentra en el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet. De acuerdo con la información disponible, la parte central y sur del país no presenta afectaciones por este hecho. Katmandú, ubicada en la zona central, tampoco registra afectaciones relacionadas con la emergencia. Por ello, Echeverri explicó que las recomendaciones de prevención se concentran en el área donde ocurrió la avalancha.

Miles de familias necesitan ayuda y continúan desaparecidos turistas extranjeros

La Organización Mundial de la Salud (OMS), con base en información de las autoridades nepalesas, informó que alrededor de 10.000 familias de la región afectada necesitan ayuda urgente tras la emergencia. La corriente de agua y lodo arrastró autobuses y automóviles y, según información citada del Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), el derrumbe de un glaciar que originó el fenómeno fue registrado como un “evento sísmico” de magnitud 5,2. La emergencia también dificulta establecer el paradero de ciudadanos extranjeros que se encontraban en la zona. De acuerdo con la Oficina de Turismo de Nepal, las autoridades continuaban sin noticias de 517 turistas extranjeros, entre ellos 178 ciudadanos de India, 65 de Estados Unidos, 53 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia, 33 de Reino Unido y 25 de Canadá. España, por su parte, informó que cuatro de sus ciudadanos permanecían sin ser localizados. Hasta el momento, Colombia no figura entre los países que han reportado ciudadanos afectados o desaparecidos por esta emergencia, según la información entregada por la Embajada de Colombia en India y el Consulado Honorario en Nepal. Lea también: Desgarradora muerte de 14 bebés por incendio en Pakistán: “Los rescatistas tardaron horas en llegar”

Continúan las labores de búsqueda y rescate

Las autoridades de Nepal mantienen las operaciones para atender a las víctimas y localizar a las personas desaparecidas. La magnitud de la emergencia ha llevado a recomendar que se eviten desplazamientos hacia las localidades afectadas mientras avanzan las labores de atención. El Gobierno colombiano expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Nepal y señaló que espera que las labores de rescate permitan avanzar en la recuperación de las víctimas y la localización de las personas desaparecidas. La Embajada de Colombia en India continuará atenta a la situación y a cualquier eventual reporte sobre ciudadanos colombianos afectados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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