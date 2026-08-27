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Cayó alias Nairobi en Bogotá: De la Espriella confirmó la captura del líder del Tren de Aragua en Perú

Un trabajo conjunto de inteligencia internacional culminó con la detención de alias Nairobi, señalado como la mano derecha de “Niño Guerrero” y cabecilla principal del Tren de Aragua en territorio peruano.

  • El procedimiento en Bogotá coincidió con la Operación AMÓN en Guaviare, marcando una jornada de duros golpes contra las estructuras armadas en el país. FOTO: Tomada de redes sociales @ABDELAESPRIELLA
    El procedimiento en Bogotá coincidió con la Operación AMÓN en Guaviare, marcando una jornada de duros golpes contra las estructuras armadas en el país. FOTO: Tomada de redes sociales @ABDELAESPRIELLA
  • El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. FOTO: Getty
    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. FOTO: Getty
El Colombiano
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hace 5 horas
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Una llamada estratégica en medio de un operativo organizado desarticuló este jueves 27 de agosto uno de los nexos continentales del crimen organizado: Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, terminó cercado y sin salida en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Le puede interesar: De la Espriella anuncia que ocho cabecillas de las disidencias de alias Calarcá fueron dados de baja en Guaviare

El presidente Abelardo De la Espriella fue el encargado de confirmar, en la mañana de este jueves, la captura del hombre considerado la mano derecha de alias Niño Guerrero y máximo referente del Tren de Aragua en territorio peruano, por medio de un comunicado en sus redes sociales.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. FOTO: Getty
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. FOTO: Getty

Seguimiento de inteligencia y proyección internacional: Declaración de las autoridades

La aprehensión de alias Nairobi se concretó tras una operación coordinada de seguimiento a sus desplazamientos en la capital colombiana. El operativo fue ejecutado de forma conjunta entre la Fuerza Pública y agencias internacionales de inteligencia, respondiendo a los requerimientos de la justicia de Estados Unidos y de las autoridades colombianas.

A Pérez Nieto se le atribuye la articulación de redes de extorsión, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en pasillos clave de América del Sur y Centroamérica. Su detención quebranta la estructura operativa de esta banda transnacional en la región.

A través de sus redes sociales, el presidente De la Espriella entregó los detalles del procedimiento y envió una advertencia explícita sobre la política de seguridad estatal:

“Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias “Niño Guerrero””, escribió el mandatario.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado complementó la posición de su administración frente a las redes internacionales que intentan asentarse en el país: “El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan”.

Esta captura forma parte de un engranaje de cooperación judicial e interinstitucional diseñado para impedir que mandos delictivos extranjeros conviertan el territorio nacional en centro de acopio o guarida.

Ofensiva militar paralela: Operación AMÓN y las ocho bajas de alias Calarcá

De forma simultánea al procedimiento en Bogotá, la Fuerza Pública ejecutó también este jueves la Operación AMÓN en la zona rural de El Retorno, Guaviare.

La acción armada, desarrollada por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales en la madrugada, dejó un saldo de ocho integrantes muertos pertenecientes a los grupos disidentes Bloque Jorge Suárez Briceño y estructura Rodrigo Cadete, facciones bajo la dirección de alias Calarcá.

El despliegue combinó inteligencia estratégica, fuerza aérea y comandos terrestres. Durante la incursión se emplearon cinco aviones Kfir y seis Súper Tucanos en un bombardeo de precisión, seguido del desembarco de tropas que incautaron 11 fusiles, cinco ametralladoras y material de intendencia.

Siga leyendo: De la Espriella anuncia que ocho cabecillas de las disidencias de alias Calarcá fueron dados de baja en Guaviare

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Consolidación y metas de los 100 días

Sobre el desarrollo de las operaciones en el sur del país, el presidente De la Espriella aseguró que las tropas mantendrán el avance para consolidar el área, agregando que “Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva”, e insistió en que las agrupaciones ilegales no dispondrán de zonas de resguardo.

La Operación AMÓN constituye el segundo bombardeo formal de la actual administración —tras el operativo del 11 de agosto de 2026 contra el ELN en Catatumbo, donde no se registraron daños a civiles— y es el primero realizado con la nueva cúpula militar y policial.

Esta línea de acción se enmarca en el compromiso gubernamental de los primeros 100 días de gestión, período en el cual se proyecta efectuar 15 operaciones beta focalizadas en neutralizar y capturar mandos de las estructuras armadas.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es alias Nairobi y cuál era su rol en el Tren de Aragua?
Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, era señalado como el principal cabecilla del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias Niño Guerrero. En la estructura criminal, se le acusa de liderar actividades de extorsión, homicidios selectivos, narcotráfico y tráfico internacional de armas en corredores estratégicos de Suramérica y Centroamérica.
¿En qué lugar exacto de Colombia y cuándo fue capturado alias Nairobi?
La detención se produjo en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, tras un operativo de seguimiento a sus desplazamientos. La captura fue confirmada oficialmente por el presidente Abelardo De la Espriella en la mañana del jueves 27 de agosto de 2026.
¿Qué autoridades participaron en la captura de alias Nairobi en Bogotá?
El operativo fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Fuerza Pública de Colombia y agencias internacionales de inteligencia. La intervención conjunta se dio en respuesta al seguimiento local y a que el detenido era requerido formalmente por las autoridades de Estados Unidos.
¿Por qué delitos requiere Estados Unidos a alias Páez o Nairobi?
Pérez Nieto era buscado por la justicia estadounidense por cargos de tráfico internacional de armas, narcotráfico, extorsión y homicidios selectivos cometidos a través de la red transnacional del Tren de Aragua.
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