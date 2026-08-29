¿Por qué le salió un hueco de $60 billones al Presupuesto 2027?

El Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 marca un giro frente a la promesa de austeridad y recorte del gobierno de Abelardo de la Espriella. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, pasó de anunciar un recorte de $20 billones frente al proyecto presentado por Gustavo Petro a proponer un presupuesto de $634,9 billones: $59,3 billones más que la iniciativa anterior y $88 billones por encima del presupuesto vigente de 2026.
El Gobierno justifica el aumento bajo la premisa de “sincerar las cuentas” e incorporar gastos que, según Hacienda, estaban desfinanciados. Sin embargo, el déficit fiscal proyectado para 2027 alcanzaría un preocupante 9,4% del PIB.
En contexto: Gobierno De la Espriella radicó el Presupuesto 2027 por $634,9 billones; $59 billones más que el de Petro
“No cayó bien la cifra del presupuesto 2027 porque a la gente no le gusta que le digan la verdad. Les dijimos a los colombianos que no podíamos seguir diciendo mentiras. La transparencia fiscal es el principio para organizar las finanzas”, indicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante su intervención en la Convención Bancaria.