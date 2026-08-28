Vicepresidente Restrepo cuestionó presupuesto de Petro: “No incluyeron pensiones, salud ni intereses de la deuda”

El vicepresidente, José Manuel Restrepo, hizo un llamado al sistema financiero colombiano para profundizar la reducción de las tasas de interés y ampliar el acceso al crédito para los sectores y territorios afectados por el terremoto, como parte de la estrategia de reconstrucción y reactivación económica.
En declaraciones a medios, en la Convención Bancaria de Asobancaria, Restrepo destacó los esfuerzos anunciados por Bancolombia, Davivienda y el Grupo Aval y pidió que otras entidades financieras se sumen a estas medidas.
“Venimos aquí a reunirnos con el sistema financiero para ahondar en esa tarea que viene desarrollando el sistema financiero de disminución de tasas de interés, para contribuir a que los sectores afectados como resultado del terremoto puedan salir adelante en este proceso de reconstrucción y de reactivación económica”, afirmó.
El vicepresidente señaló que ha recorrido las zonas más afectadas por el terremoto en diferentes departamentos del país, entre ellos Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío. Según explicó, este contacto con las regiones permitió conocer de primera mano las necesidades de los territorios y reforzar el llamado al sector financiero.
Restrepo agradeció las medidas anunciadas por las principales entidades bancarias y extendió la invitación al resto del sistema financiero para adoptar iniciativas similares.
“Quiero agradecer los esfuerzos que ya han expresado públicamente Bancolombia, Davivienda y el Grupo Aval e invitar al resto del sistema financiero a hacer lo propio en esta tarea”, dijo.
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