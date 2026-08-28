Ministro de Hacienda anuncia recorte de $21,9 billones en el gasto público

En el cierre de la Convención Bancaria, en donde los banqueros y empresarios esperaron las palabras del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se presentó el crítico panorama de las finanzas de Colombia.

En el arranque, Gómez le agradeció al sector bancario por los alivios financieros para los damnificados por el terremoto, que sumaron $1,1 billones. “Llevaba 40 minutos en mi oficina cuando ocurrió el terremoto. Aprendí rápidamente la ley de emergencia, a que me devolvieran el presupuesto, a que el 97% de la emisión de TES ya estaba consumida en 7 meses, y que los sindicatos del Ministerio me bloquearan la entrada”, contó en su intervención.

El componente financiero no hace parte de los sectores de la crisis actual en Colombia. “Ustedes sí tienen capacidad de reacción. El compromiso financiero es total con el país”. Ese fue el llamado del ministro al sector bancario para apoyarlo en la reconstrucción.

“El camino obligado”, así se llama la presentación del ministro Gómez, quien la catalogó la “única salida” para salir de la crisis fiscal que atraviesa Colombia. “La única alternativa que tenemos es poner en orden las finanzas si queremos tener futuro económico. Tenemos una situación crítica, la peor de nuestra historia”.

El problema, según el ministro, es que el balance primario se volvió deficitario, con niveles insostenibles y difíciles de financiar. “Si no hacemos nada, es el abismo. La deuda llegaría al 82% al finalizar este gobierno. El problema de esta economía es el balance fiscal”.

Indicó que el gasto, además de ser alto, es rígido, y es contracíclico en momentos cuando más se necesita, como por ejemplo un terremoto y su reconstrucción. “El desbalance fiscal del país es atípico. El balance primario es el indicador con mayor claridad que explica lo que le pasa a Colombia y su magnitud. Colombia tiene el peor déficit primario de todos”. Cabe recordar que el balance primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, sin incluir el pago de los intereses de la deuda pública. “1 de cada 3 pesos se van a la deuda colombiana”.

Sostuvo que el crecimiento económico de Colombia es “mediocre”, e insistió en que el gobierno de Gustavo Petro fue el que más generó ese “crecimiento mediocre”.

“Vamos a hacer el ajuste fiscal porque no tenemos más opción y necesitamos que sector privado colabore, vamos a repartir las tareas, vamos a poner en orden la casa y ustedes pongan el crecimiento. Debe hacer un cambio”, remató.

Gómez precisó que Colombia perdió atractivo en la inversión, “hay un deterioro en la economía por problemas de seguridad jurídica y un ambiente contra el sector privado, que trae mucha inversión al país”.

“No cayó bien la cifra del presupuesto 2027 porque a la gente no le gusta que le digan la verdad. Le dijimos a los colombianos que no podíamos seguir diciendo mentiras. La transparencia fiscal es el principio para organizar las finanzas”.

Ministro de Hacienda anunció también que harán un recorte de $21,9 billones en el gasto público. “El esfuerzo que se debe hacer es bajar el gasto. Eso riñe con los que piensan que en estos momentos se necesita más gasto. Podemos adelgazar al Estado y abrimos capacidad para crecer y mejorar”.

Luego, según Gómez, habrá una ley fiscal, pero no será una reforma tributaria, sino que será una forma de disminuir el gasto, “presentarla al Congreso para su debate y aprobación; y al final tendremos un déficit de 7,2% del PIB a final del 2026”.

Asimismo, anunció $4 billones para atender los efectos inmediatos del terremoto. De los cuales, $1,9 billones corresponden a traslados presupuestales de la emergencia invernal de febrero de 2026, también $782 mil millones de regalías y $200 mil millones de sobretasa al ACPM. Se suman $625 mil millones de créditos multilaterales y $485 mil millones del Fonpet.