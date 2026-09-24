Presupuesto 2027 recorta 40% la plata para subsidios a los más pobres: ¿qué programas pierden recursos?

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, plantea un fuerte ajuste en los recursos destinados a subsidios para la población vulnerable.
Aunque el presupuesto total asciende a $634,9 billones, los diez subsidios comparados pasan de $22 billones en 2026 a $13 billones en 2027, una reducción de $9 billones.
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La caída equivale a 40% en términos corrientes y 37% en pesos constantes. En contraste, los demás rubros de inversión aumentan 6%, según una revisión de La Silla Vacía sobre las propuestas iniciales de regionalización.