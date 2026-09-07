Gobierno aplaza hasta julio de 2027 el reemplazo del Sisbén por el RUI

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) extendió el periodo de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), el mecanismo que está llamado a reemplazar al Sisbén como principal herramienta para identificar a los hogares que pueden acceder a subsidios y programas sociales en Colombia.
De acuerdo con el nuevo cronograma establecido por el Gobierno, la transición se extenderá hasta el 31 de julio de 2027, lo que significa que el Sisbén continuará siendo utilizado durante este periodo mientras el DNP adelanta ajustes técnicos al nuevo sistema.
La decisión se tomó tras el terremoto del 10 de agosto, que dejó afectaciones en 16 departamentos y 476 municipios, y por la avalancha de reclamaciones: más de 112.000 peticiones en agosto por inconformidades con la nueva clasificación socioeconómica, casi diez veces las registradas durante todo 2025.
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