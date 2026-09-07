Gobierno aplaza hasta julio de 2027 el reemplazo del Sisbén por el RUI

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) extendió el periodo de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), el mecanismo que está llamado a reemplazar al Sisbén como principal herramienta para identificar a los hogares que pueden acceder a subsidios y programas sociales en Colombia. De acuerdo con el nuevo cronograma establecido por el Gobierno, la transición se extenderá hasta el 31 de julio de 2027, lo que significa que el Sisbén continuará siendo utilizado durante este periodo mientras el DNP adelanta ajustes técnicos al nuevo sistema. La decisión se tomó tras el terremoto del 10 de agosto, que dejó afectaciones en 16 departamentos y 476 municipios, y por la avalancha de reclamaciones: más de 112.000 peticiones en agosto por inconformidades con la nueva clasificación socioeconómica, casi diez veces las registradas durante todo 2025. Le puede interesar: Ya puede descargar el certificado del RUI: así funciona el sistema que reemplaza al Sisbén

Más de 112.000 reclamaciones en un solo mes

Uno de los principales motivos para ampliar el plazo fue el aumento de las peticiones ciudadanas relacionadas con la clasificación realizada mediante el nuevo sistema. El DNP reportó más de 112.000 peticiones de inconformidad durante agosto de 2026, una cifra que supera ampliamente los registros del Sisbén de años anteriores. Para dimensionar el incremento, durante todo 2025 el Sisbén recibió 11.213 solicitudes, mientras que en 2024 fueron 42.407. Hasta julio de 2026 se habían contabilizado 11.756 peticiones. Esto significa que las reclamaciones registradas solamente en agosto de 2026 fueron casi diez veces superiores a las de todo 2025. Para Planeación, este comportamiento evidenció la necesidad de revisar con mayor profundidad los modelos utilizados para determinar los ingresos y la clasificación socioeconómica de los hogares antes de completar la transición.

El terremoto también frenó la transición

El segundo factor está relacionado con el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, que generó afectaciones en diferentes zonas del país. Según el decreto, al 28 de agosto se habían reportado afectaciones en 16 departamentos y 476 municipios. En algunas localidades, las oficinas del Sisbén resultaron destruidas o quedaron inhabilitadas. A esto se sumó la pérdida de conectividad digital en municipios de categorías 5 y 6, lo que dificultó que las administraciones locales y los ciudadanos pudieran realizar los trámites necesarios para avanzar en la transición hacia el RUI. Ante este escenario, el Gobierno consideró necesario ampliar el periodo para garantizar la continuidad de los procesos de focalización social mientras se recuperan las capacidades institucionales y tecnológicas de los municipios afectados. Lea más: Renta Ciudadana: ¿qué pasó con el pago y cuándo lo harán?

DNP admite que debe recalibrar los algoritmos

El nuevo plazo también responde a una dificultad de carácter técnico. El propio DNP reconoce que el RUI requiere más tiempo para fortalecer, validar, optimizar y calibrar sus algoritmos y modelos de estimación. El objetivo es reducir los errores que puedan provocar que un hogar sea incluido o excluido injustificadamente de un programa social. La clasificación socioeconómica tiene una importancia directa para millones de hogares, debido a que sirve como referencia para determinar el acceso a diferentes programas, subsidios, políticas y servicios de la oferta social del Estado. Por ello, el Gobierno busca aprovechar el año adicional para corregir las dificultades detectadas durante la implementación antes de que el RUI asuma completamente las funciones que actualmente cumple el Sisbén.

Sisbén y RUI coexistirán durante un año más

La ampliación del plazo no significa que el Sisbén deje de funcionar. Por el contrario, el Sisbén continuará siendo utilizado durante el periodo de transición, mientras se consolidan los procesos de implementación del RUI. El objetivo es que ambos mecanismos puedan coexistir hasta completar la transición de los hogares que actualmente están identificados o focalizados mediante la información del Sisbén y el nuevo Registro Universal de Ingresos. El proyecto establece que el proceso de transición de la focalización de beneficiarios y potenciales beneficiarios podrá financiarse hasta el 31 de julio de 2027.

Un cambio en la forma de entregar subsidios

El RUI representa un cambio en la manera en que el Estado pretende identificar a los hogares que necesitan ayudas sociales. Mientras el Sisbén se ha basado históricamente en encuestas y en una clasificación socioeconómica de los hogares, el nuevo mecanismo busca utilizar información disponible en diferentes bases de datos para construir una estimación más precisa de los ingresos y de la situación económica de las personas. La apuesta del Gobierno es contar con una herramienta que permita una focalización más dinámica y precisa de los recursos públicos. Sin embargo, las dificultades registradas durante la implementación muestran que el reto no es solamente tecnológico. También implica garantizar que las nuevas clasificaciones sean entendibles para los ciudadanos y que los mecanismos de reclamación permitan corregir rápidamente posibles errores. Conozca también: ¿Adiós al Sisbén? Así funcionará el Registro Universal de Ingresos: cambio con el que Gobierno busca modernizar los subsidios

El reto del Gobierno será evitar errores en los subsidios

Con el aplazamiento, el DNP tendrá un año adicional para ajustar el RUI antes de completar la transición desde el Sisbén. La prioridad será corregir las inconsistencias detectadas, revisar los algoritmos de estimación de ingresos y fortalecer la capacidad de respuesta frente a las reclamaciones ciudadanas. El desafío será lograr que el nuevo sistema pueda determinar de manera más precisa quiénes necesitan acceder a la oferta social del Estado, sin generar exclusiones o inclusiones equivocadas. Mientras ese proceso avanza, el Sisbén seguirá vigente como herramienta de focalización durante la transición hasta julio de 2027. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: