Más de 119.000 hogares de Antioquia tienen nueva clasificación del Sisbén: esto es lo que debe saber

El cambio del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI) ha generado inquietud entre miles de hogares que encontraron una clasificación diferente al consultar el nuevo sistema.
En Antioquia, uno de los movimientos más llamativos se presentó en el grupo A: según las cifras entregadas por la Gobernación, los hogares clasificados allí pasaron de unos 220.000 a cerca de 101.000, es decir, 119.000 hogares dejaron de estar registrados en esa categoría de pobreza extrema.
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El Gobierno Nacional decidió extender hasta el 31 de julio de 2027 el periodo de transición hacia el RUI, mientras se revisan aspectos técnicos y se atienden las reclamaciones surgidas tras la implementación. El DNP reportó más de 112.000 peticiones de inconformidad solamente durante agosto de 2026.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Luis Fernando Agudelo Henao, director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, explicó qué significa realmente el cambio, cuáles son las dificultades detectadas en el departamento, qué ocurrirá con quienes vieron modificada su clasificación y cómo se prepara Antioquia para los meses que vienen.