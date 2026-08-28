A prisión dos presuntos responsables de incendios en Tolima; ya registraban antecedentes por quemas

En medio de la emergencia ambiental que desde hace semanas mantiene en alerta al Tolima por los incendios forestales, la Fiscalía judicializó a dos hombres señalados de provocar una conflagración en zona rural del municipio de Dolores. Se trata de Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías. Según el ente acusador, el pasado 25 de agosto unidades de la Policía Nacional llegaron a un predio ubicado en la vereda La Guacamaya y encontraron a los dos hombres avivando el fuego. Una verificación técnica realizada posteriormente permitió establecer afectaciones en cerca de seis hectáreas de suelo y cobertura vegetal, además de impactos sobre diversas especies silvestres de la zona. Debido a la magnitud de la emergencia, fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores, cuyos esfuerzos permitieron controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otras áreas.

No era la primera vez

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, este no sería un caso aislado. El 24 de julio anterior, las autoridades ya habían requerido a los mismos dos hombres por una conducta similar, ocasión en la que se les advirtió sobre la prohibición de continuar con este tipo de prácticas. Ante la recurrencia del comportamiento, una fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de incendio y deforestación.

Tras esto, tanto Morales Herrera como Merjado Hurtado no aceptaron los cargos que se les imputaron y, según informó la Fiscalía, deberán cumplir medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso en su contra. Estas capturas se conocen justo en medio de la emergencia por incendios forestales que atraviesa el Tolima, departamento en el que, según el más reciente reporte de la Dirección Nacional de Bomberos, hay focos activos en al menos 11 municipios y donde el propio Ministerio del Interior ha señalado indicios de posible acción criminal detrás de algunas de las conflagraciones.

¿Cuál es el último reporte de la UNGRD?

El director de la UNGRD, David Santigo Tamayo, explicó que, en coordinación con la Gobernación del Tolima y las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Unidad hace seguimiento permanente a la situación y ordena los recursos necesarios en el territorio. Según el funcionario, en este momento Coello, Lérida y San Luis son los municipios priorizados por la magnitud de sus focos, sin que ello implique dejar de atender los demás puntos reportados en Suárez, El Guamo, Venadillo, Ambalema, Armero, Cajamarca, Rovira y Carmen de Apicalá. Tamayo precisó que la respuesta en terreno cuenta con más de 300 unidades, entre capacidades aéreas y terrestres, vehículos y personal técnico y operativo, trabajando de manera articulada, y aseguró que la atención continuará y que se mantendrán los recursos necesarios en el territorio de acuerdo con la evolución de los incendios. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Seguimos en la tarea. El Tolima no está solo, cuenta con su Gobierno nacional”, afirmó Lara al cierre de su reporte. Lea también: Nuevos detalles de paseo de MinVivienda tras terremoto: lo justificó con reunión virtual de una hora Bloque de preguntas y respuestas: