La historia del primo sacerdote de De la Espriella que será su voz en cinco universidades públicas

Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella pasó de acompañar espiritualmente al hoy presidente Abelardo de la Espriella durante los días previos a su posesión a convertirse en uno de sus representantes en algunas de las principales universidades públicas del país.
El sacerdote paisa, capellán de la Casa de Nariño y primo del mandatario, fue designado por el Gobierno como delegado presidencial en los Consejos Superiores Universitarios (CSU) de cinco instituciones: la Universidad Nacional (junto con el profesor Diego Torres), la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico.
En contexto: Diego Torres, profesor crítico de Petro, es el nuevo delegado del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional
La decisión quedó consignada en el decreto 1320 del Ministerio de Educación y le otorga a Londoño un asiento en los máximos órganos de dirección de estas universidades. Su presencia será relevante en decisiones que van desde la definición de políticas académicas y administrativas hasta la aprobación de presupuestos y, dependiendo de las normas de cada institución, la elección de los rectores.