Procuraduría formuló cargos a director y cinco funcionarios del Inpec por fiesta en cárcel de Itagüí

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por presuntas irregularidades en el ingreso y la salida de personas del Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad La Paz, en Itagüí. Entre ellos está el director encargado del establecimiento.
Vale recordar que el 8 de abril de este año, una fiesta dentro de una cárcel fue la polémica nacional durante varios días. Una agrupación musical incluso entró a la cárcel y realizó una presentación.
Según el ente de control, se habrían presentado omisiones en los registros y reportes de novedades sobre la entrada y salida de personas. La Procuraduría también verificó en qué circunstancias se permitió el ingreso y la permanencia de los visitantes.
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