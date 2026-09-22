¿Modernizar el Invima? Proyecto en el Congreso busca agilizar trámites regulatorios en la entidad sanitaria

Aunque en los planes del Gobierno de Abelardo de la Espriella no está llevar reformas del sector salud al Congreso de la República, desde esa corporación se conoció un proyecto de ley para actualizar la autoridad sanitaria de Colombia, que está a cargo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Esa entidad es la encargada de avalar y entregar los registros sanitarios y de venta de alimentos y bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos y elementos de aseo.
El proyecto de ley radicado en el Senado busca establecer un marco legal permanente para modernizar el Instituto, para hacer más eficientes y oportunos sus procesos regulatorios sin reducir los estándares de calidad, seguridad y eficacia. La iniciativa fue presentada por la senadora Claudia Margarita Zuleta (Centro Democrático) y tendrá su primer debate en la Comisión Séptima.
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La propuesta surge en un contexto de acumulación de trámites en la entidad. Según cifras reseñadas en la propuesta, a mayo de 2026 el Invima tenía 15.754 trámites represados, de los cuales 12.466 relacionados con medicamentos y 3.288 con productos biológicos.