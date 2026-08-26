¿Si no fue el Eln, quién puso grafitis de esa organización y quemó un bus en la vía La Unión-Nariño, en Antioquia?

Las autoridades descartaron la presencia de grupos pertenecientes al autodenominado Ejército de Liberación Nacional o a las disidencias de las Farc en la carretera que comunica los municipios de La Unión y Nariño, en el Oriente antioqueño. Esto tras la quema de un bus, ocurrida la semana pasada, y la aparición de grafitis en la vía con la inscripción del Eln.

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Este miércoles el secretario de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento, Luis Eduardo Martínez, habló de las conclusiones de un consejo de seguridad realizado con los representantes de la Policía y el Ejército así como con los alcaldes de La Unión, Sonsón, Argelia y Sonsón, e indicó que una conclusión fue que en este eje no se ha detectado que existan reductos de las organizaciones de origen guerrillero.

“Eso sale del trabajo de inteligencia que permanentemente adelantan las fuerzas en territorio y la información que constantemente reciben nuestros alcaldes de primera mano”, afirmó el general (r) Martínez, quien explicó que lo cierto es que en esta subregión delinquen es el Clan del Golfo, la banda El Mesa y grupos de delincuencia común que mantienen una confrontación permanente por las rentas del microtráfico.

En consecuencia, los mandatarios y el secretario le pidieron a la Fuerza Pública que investigue, haciendo uso de los instrumentos que provee la inteligencia, cuáles son los autores reales de los hechos antes mencionados.

Otra solicitud fue aumentar los patrullajes conjuntos para garantizar la seguridad de los ciudadanos que se movilizan por el corredor vial y evaluar si acaso es necesario un acompañamiento para los transportadores en horas de la noche.