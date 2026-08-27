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Juan Sebastián Molano cambia de aire: será nuevo velocista del Lotto-Intermarché

Juan Sebastián Molano inicia una nueva etapa de su carrera: deja el UAE Emirates y será velocista del Lotto-Intermarché durante las próximas dos temporadas.

  • Molano, oriundo de Paipa, buscará recuperar protagonismo en las llegadas masivas y ampliar su palmarés en el máximo nivel del ciclismo mundial. FOTO X-UAE
    Molano, oriundo de Paipa, buscará recuperar protagonismo en las llegadas masivas y ampliar su palmarés en el máximo nivel del ciclismo mundial. FOTO X-UAE
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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El velocista colombiano Juan Sebastián Molano, de 31 años de edad, seguirá en la máxima categoría del ciclismo mundial. Ahora, y por las próximas dos temporadas, defenderá los colores del Lotto-Intermarché.

Así lo anunció el equipo belga este jueves a través de sus redes sociales. “Nos complace dar la bienvenida al velocista colombiano, ganador de etapas en grandes vueltas, orgullo de Paipa, Colombia”, publicó la escuadra al confirmar la llegada del corredor boyacense.

Ganador de 28 triunfos profesionales, Molano dejará de esta manera al UAE Emirates, escuadra que lidera el esloveno Tadej Pogacar y en la que se ganó un lugar desde 2019 gracias a sus condiciones como velocista. Allí se consolidó como uno de los principales sprinters del pelotón internacional.

“Estoy emocionado por explorar nuevos horizontes después de ocho años en el mismo entorno. Creo que unirme a Lotto-Intermarché me dará aún más motivación. Aquí volveré a ser un velocista al 100 por ciento, y eso es algo que realmente estoy deseando”, fueron las primeras palabras de Sebastián tras confirmarse el cambio de rumbo en su carrera.

Lea: ¿Por qué Sebastián Molano es tan valorado en el equipo de Pogacar?

“Amo este equipo. De niño ya admiraba a André Greipel, y los belgas están locos por el ciclismo, así que tengo mucha curiosidad por experimentar cómo será llevar la camiseta de un equipo belga yo mismo. Todavía tengo mucha ambición y quiero seguir ganando carreras”, agregó el colombiano.

Molano, quien suma dos triunfos de etapa en la Vuelta a España, también sabe lo que significa ganar en territorio belga. El año pasado se impuso en la Classic Brugge-De Panne, una de las carreras que hacen parte del calendario internacional y que representa uno de los escenarios más importantes para los velocistas.

Siga leyendo: Sebastián Molano y Fernando Gaviria hicieron el 1-2 en la etapa inicial del Tour de Omán

Con este cambio, el corredor de Paipa afrontará una nueva etapa en su carrera, con el objetivo de recuperar protagonismo en las llegadas masivas y continuar ampliando su palmarés en el máximo nivel del ciclismo mundial.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué equipo correrá Juan Sebastián Molano durante las próximas temporadas?
Juan Sebastián Molano correrá con el Lotto-Intermarché, equipo belga con el que continuará en la máxima categoría del ciclismo mundial durante las próximas dos temporadas.
¿Por qué Juan Sebastián Molano decidió cambiar de equipo?
El colombiano explicó que busca nuevos horizontes y una motivación adicional, además de asumir nuevamente un papel centrado al 100 % en el sprint con el Lotto-Intermarché.
¿Cuánto tiempo estuvo Juan Sebastián Molano en el UAE Emirates?
El colombiano estuvo ocho años en el entorno del UAE Emirates, desde 2019 hasta su próximo cambio al Lotto-Intermarché.
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