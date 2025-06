Diana Turbay: la historia del secuestro y asesinato de la madre de Miguel Uribe que marcó la vida del senador

El también precandidato presidencial contó al programa Desnúdate con Eva el pasado mes de septiembre los detalles de su último abrazo con su mamá. “Yo a mi mamá la dejo de ver cuando tengo 4 años y medio, me acuerdo perfecto el día que la vi. Yo de mi mamá no tengo muchos recuerdos, pero el recuerdo que tengo presente es el día que ella me alza, me da un beso y se despide. Yo esperaba que en tres días volviera y nunca volvió”, relató.

El senador, quien ha llevado de cerca el recuerdo de su madre en su carrera política, habló sobre ese momento cuando su papá le dijo que su madre estaba muerta. “Yo dormía con mi papá todas las noches, tenía 5 años. Mi papá no se levantaba, esa mañana yo pensé incluso que se había muerto porque no se movía, yo siento que era ya tarde, medio día”.

“Ahora que tengo hijos entiendo el dolor de tener que decirle a su hijo que su mamá estaba muerta. Nos paramos y nos sentamos en el piso al lado de la ventana y de la cama, mi papá me dice tu mamá está muerta. Primero me pregunta, quieres ir al funeral y yo le digo que sí y me acuerdo, la vi en el ataúd y yo le dije papá, le puedo dar un beso y me dejaron darle un beso a mi mamá ahí en el ataúd”, dijo Uribe.

El senador relató lo que fue de su vida tras su pérdida. “Desde ese día me decían “No te preocupes que Dios se la llevó” Pues yo crecí con un odio y un resentimiento primero con Dios porque no entendía por qué me había quitado a mi mamá, pero por otro con mi mamá porque no entendía por qué se había metido a la boca del lobo”.