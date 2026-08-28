Dueño de los 49ers de la NFL fue arrestado tras contactar a una agente encubierta creyendo que era prostituta

Inicialmente, York había sido acusado de solicitar servicios de prostitución, pero ese cargo fue modificado a conducta desordenada como parte del acuerdo judicial. Además, sus abogados presentaron una solicitud para sellar información relacionada con el caso, petición que fue rechazada por el juez.

El empresario fue detenido el domingo 23 de agosto y el caso avanzó rápidamente. Al día siguiente, York llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró sin oposición (no contest) a dos cargos menores: conducta desordenada y posesión de herramientas criminales.

El dueño de los San Francisco 49ers, John “Jed” York, fue arrestado en Ohio luego de ser involucrado en un operativo contra la prostitución realizado por la Mahoning Valley Human Trafficking Task Force. De acuerdo con el reporte de las autoridades, York intercambió varios mensajes con una persona a la que creía que era una trabajadora sexual, pero que en realidad era una agente encubierta.

Así comenzó el operativo

Según el informe, que contiene varias partes censuradas, la investigación comenzó el sábado 22 de agosto, cuando un agente encubierto publicó un anuncio en un sitio web conocido por ser utilizado para ofrecer servicios de prostitución.

York habría contactado a la persona que aparecía en el anuncio y se presentó con el nombre de “Joe”. En su primer mensaje manifestó que quería visitarla. Más tarde volvió a escribir para preguntar si estaba disponible, aunque ninguno de esos mensajes recibió respuesta.

Sin embargo, el domingo por la mañana volvió a comunicarse. A las 9:11 a. m., preguntó si la mujer estaba disponible y aseguró que le gustaría verla. También manifestó que venía desde Boardman y pidió una dirección para comenzar el desplazamiento.

Posteriormente, preguntó cuánto costaba una hora. La agente le indicó que el precio por lo que describió como una actividad sexual de servicio completo era de 160 dólares. York habría respondido que estaba de acuerdo con el valor y que se dirigía hacia el lugar indicado.

Las autoridades le proporcionaron una dirección correspondiente a un parque de casas móviles, aunque el número de lote entregado era falso.

Fue detenido al llegar al lugar

De acuerdo con el reporte policial, un agente observó a York ingresar al complejo residencial. Sin embargo, al no encontrar el número de lote que le habían proporcionado, salió nuevamente hacia la vía principal.

Fue en ese momento cuando las autoridades lo detuvieron.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron que York llevaba consigo 160 dólares, la cantidad que se había acordado para el supuesto encuentro, además del teléfono celular utilizado para establecer el contacto. Ese dispositivo fue considerado por las autoridades como la denominada “herramienta criminal” que dio origen a uno de los cargos.

El parque de casas móviles donde se estableció el punto de encuentro también se pronunció públicamente después de que la información sobre el arresto se hiciera conocida. Sus responsables aseguraron en redes sociales que el lugar no tenía relación con el operativo y que desconocían lo ocurrido hasta después de la detención.

York fue condenado y deberá pagar una multa

El lunes 24 de agosto, York se declaró sin oposición a los cargos menores de conducta desordenada y posesión de herramientas criminales, por los cuales fue encontrado culpable.

El empresario recibió una condena de dos días en la cárcel del condado de Columbiana, que debía cumplir de manera concurrente, aunque recibió crédito por el día que ya había permanecido detenido. Además, fue condenado a pagar 1.150 dólares en multas.

El caso también generó la reacción de la NFL. La liga confirmó que está al tanto de la situación y anunció que revisará el episodio bajo los términos de su política de conducta personal.

Shanahan intenta mantener el tema fuera del fútbol

El entrenador de los 49ers, Kyle Shanahan, también fue consultado sobre el arresto de York. El técnico calificó la situación como muy difícil y señaló que se trata de un asunto personal que involucra directamente a la familia del propietario.

Shanahan manifestó su respeto por York y su esposa, Danielle, y explicó que intenta mantener el caso en el ámbito privado. Desde el punto de vista deportivo, aseguró que el episodio no tendrá ningún efecto sobre el equipo.

Así, los San Francisco 49ers afrontan un momento incómodo fuera del terreno de juego, mientras la NFL analiza el caso de su propietario bajo su política de conducta personal.

Bloque de preguntas y respuestas: