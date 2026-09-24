Video | Este es el balance del DIM en el primer ingreso al estadio Atanasio Girardot con la identificación facial

Los voceros del Independiente Medellín publicaron en redes sociales un video en el que entregan algunas conclusiones del primer experimento del ingreso de aficionados al Atanasio Girardot con reconocimiento facial, como una de las medidas que se han estudiado para identificar a los asistentes, para prevenir y evitar actos de violencia en los escenarios deportivos. En el experimento, el DIM confirmó que, fueron 1.000 los aficionados que hacen parte de la barra Rexixtenxia Norte con quienes hicieron el proceso que consiste en registrarse en Bepass, para que, al llegar a la taquilla del estadio, mediante una cámara de identificación, pueda validar su ingreso con su rostro. De esta manera, se permitirá el ingreso y en la base de datos el DIM y los responsables del estadio conocerán quién está en cada una de las sillas del escenario. DIM confirmó que, en este primer piloto de prueba del sistema tecnológico para mantener la seguridad y la convivencia, los 1.000 aficionados que ingresaron al escenario con este sistema dieron un testimonio respaldando el proceso, que calificaron como rápido y fácil.

Hay que recordar que BePass es una empresa de tecnología de origen brasileño especializada en sistemas de acceso biométrico por reconocimiento facial aplicados a eventos masivos y recintos deportivos, que está implementando este sistema en Colombia. De acuerdo con lo explicado por Alessandro Dreyer, representante de BePass, el sistema que se espera implementar en los estadios funciona como una plataforma que reemplaza las boletas físicas o digitales. Los espectadores registran previamente su rostro y lo vinculan con su entrada, permitiendo un ingreso rápido con solo escanear la cara en los torniquetes de ingreso al escenario deportivo. En un comunicado, el DIM informó que, junto a Sports Crowd y Bepass, traen al país la tecnología de reconocimiento facial aplicada al fútbol. La alianza busca modernizar la infraestructura tecnológica de uno de los principales estadios de Colombia y construir una experiencia sin fricción en tres frentes: el ingreso, la seguridad y los nuevos servicios dentro del estadio.

Sobre Sports Crowd, el DIM informó que se trata de una compañía colombiana de tecnología para el negocio del deporte, con más de 23 clientes en Latinoamérica: Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica y México. Su propósito es nivelar la cancha, que las organizaciones deportivas de la región puedan gestionar su negocio, conocer a su hincha y monetizar su pasión con las mismas herramientas de las ligas más desarrolladas del mundo. Colombia es su principal hub de innovación: el mercado donde desarrolla y prueba primero lo que luego lleva al resto de la región. Mientras que a BePass menciona que la empresa opera con la mayor operación de reconocimiento facial en entornos de alta densidad de Brasil: más de 300 mil personas por semana acceden mediante reconocimiento facial a estadios, arenas y grandes eventos gestionados por su plataforma, en operación continua desde 2022. En el DIM enfatizaron que seguirán trabajando para que ir al estadio vuelva a ser, cada vez más, un plan para todos: más seguro, más familiar, más ágil y con la pasión de siempre. Además de estas empresas, en la ciudad también se está trabajando en el tema de seguridad en los estadios y tecnología con expertos de LaLiga, quienes están en Medellín haciendo un trabajo conjunto con la Alcaldía. Sobre este tema, el alcalde Federico Gutiérrez publicó en sus redes que: “LaLiga se suma a la transformación del Atanasio, aportarán su experiencia internacional en tecnología, diseño y operación de escenarios deportivos de talla mundial. Pantalla 360°, mejor sonido, iluminación inteligente, conectividad y seguridad. Estamos trayendo conocimiento del mundo para construir el estadio que la ciudad se merece”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas