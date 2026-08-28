Alison Dos Santos y Masai Russell hicieron historia: dos récords mundiales en la Liga de Diamante de Zúrich

Apoteosis en el estadio Letzigrund de Zúrich: una de las citas estelares de la Liga de Diamante de atletismo fue el escenario el pasado jueves de dos récords mundiales, con el brasileño Alison Dos Santos en 400 metros vallas (45,80) y la estadounidense Masai Russell en 100 metros vallas (12,09).
El primero en caer en la velada fue el del brasileño de 26 años, que corría en la calle 6 y que confirmó estar en el mejor momento de forma de su carrera, dejando muy atrás al noruego Karsten Warholm, segundo de la carrera con 46,69 y que era el hombre que ostentaba la plusmarca mundial hasta ahora, con el 45,94 que le permitió colgarse la medalla de oro olímpica en 2021 en Tokio.
En la carrera, ambos estuvieron nivelados hasta que faltaban 150 metros, cuando Dos Santos lanzó su aceleración definitiva, que le hizo afrontar la última recta con una amplia ventaja, mientras los espectadores vibraban ante la perspectiva del récord.