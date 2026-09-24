El mandatario Abelardo de la Espriella solicitó la renuncia del presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya Muñoz, quien presentó y puso a disposición del Gobierno Nacional su dimisión.
La solicitud de renuncia se dio después de la molestia que generó su intervención este 23 de septiembre ante la Comisión Séptima del Senado de la República, en la que habló sobre el presupuesto de la entidad para 2027.
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Para algunos, las declaraciones de Montoya evidenciaron falta de conocimiento y preparación, pese a que llevaba dos días en el cargo cuando fue citado por el Congreso. “Es un privilegio absoluto. Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”, dijo en medio de su nerviosismo.
El Gobierno nacional también observó que el funcionario tenía dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales relacionados con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional.