El mandatario Abelardo de la Espriella solicitó la renuncia del presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya Muñoz, quien presentó y puso a disposición del Gobierno Nacional su dimisión. La solicitud de renuncia se dio después de la molestia que generó su intervención este 23 de septiembre ante la Comisión Séptima del Senado de la República, en la que habló sobre el presupuesto de la entidad para 2027. En contexto: “Aprender con las pensiones es preocupante”: el duro reclamo al presidente de Colpensiones por su falta de preparación Para algunos, las declaraciones de Montoya evidenciaron falta de conocimiento y preparación, pese a que llevaba dos días en el cargo cuando fue citado por el Congreso. “Es un privilegio absoluto. Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”, dijo en medio de su nerviosismo. El Gobierno nacional también observó que el funcionario tenía dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales relacionados con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional.

“La dirección de una entidad de la importancia de Colpensiones exige un conocimiento integral de sus asuntos, rigor técnico y absoluta preparación para responder por una institución que administra los recursos y protege los derechos pensionales de millones de colombianos”, se lee en el documento del gobierno de Abelardo de la Espriella. En el comunicado de la Presidencia de la República se añadió que De la Espriella ha reiterado a todos los funcionarios que cada cargo público implica “una enorme responsabilidad”. “Los colombianos esperan y merecen funcionarios preparados, con pleno dominio de los asuntos bajo su responsabilidad y capacidad para entregar resultados desde el primer día”, se lee.

La intervención de Carlos René Montoya Muñoz en el Senado

El perfil de Carlos René Montoya Muñoz señala que es abogado de la Universidad del Sinú y cuenta con especializaciones en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo.

También tiene una especialización en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y formación en relaciones laborales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A pesar de tener 25 años de trayectoria en los sectores público y privado, su preparación para rendir cuentas ante la Comisión Séptima del Senado no habría cumplido con las expectativas del Gobierno, que tomó la decisión de retirarlo del cargo.

Y es que Montoya dijo ante el Senado señalado que Sandra Camargo, gerente de Planeación de la entidad, era quien tenía las cifras y buena parte de la información relacionada con el presupuesto de Colpensiones para 2027. No obstante, senadores como Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, consideraron que no era apropiado llegar a una entidad o asumir un cargo para “aprender” sobre la marcha, pues se trataba de la administración de las pensiones de los colombianos. “Las responsabilidad de las pensiones de Colombia está en manos de una persona que no tiene ninguna experiencia en pensiones”, expresó Sánchez.

Desde el Gobierno concluyeron que “no hay cargos para aprender sobre la marcha cuando están en juego asuntos esenciales para la vida y el futuro de los ciudadanos. Las pensiones y los ahorros de los colombianos exigen el máximo rigor, conocimiento y responsabilidad”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas