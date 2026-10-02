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“Prefirieron que les dieran la eutanasia”: la respuesta de la pareja que abandonó a sus perros en El Dorado

Las autoridades mantienen a los perros bajo el cuidado de un centro especializado mientras adelantan el proceso ante la justicia para determinar las posibles responsabilidades de la pareja y buscan que se les revoque la visa estadounidense.

  • Esto fue lo que dijo una pareja que abandonó a dos perros en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. FOTOS: Capturas de video
    Esto fue lo que dijo una pareja que abandonó a dos perros en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 28 minutos
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Gran indignación ha causado un caso de abandono y cosificación animal, luego de que una pareja que viajaba desde Miami con un pomerania y un pitbull los dejara a su suerte en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

El personal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) retuvo a los pasajeros con los animales tras encontrar irregularidades en el esquema de vacunación.

En contexto: Indignación por pareja que abandonó a dos perros en el aeropuerto El Dorado: piden revocarles la visa y judicializarlos

La pareja tenía como destino la ciudad de Cali y, según Antonio Hernández, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ellos manifestaron que dejarían a los perros en ese lugar y que continuarían con su camino.

“Estas personas dijeron: ‘Nosotros seguimos para Cali, ustedes mirarán qué hacen’. Dejaron los animales, embarcaron para Cali y siguieron”, habrían expresado.

En medio del revuelo que ha causado este suceso, también han surgido solicitudes para que las autoridades y la Embajada evalúen la posibilidad de revocar la visa estadounidense de los señalados.

Más detalles sobre el caso de abandono de dos perros en el Aeropuerto El Dorado

Los cachorros, de cinco y seis meses de edad, pasaron por un proceso migratorio, por lo que se les dio la oportunidad de regresar a Estados Unidos junto con sus dueños para poner en orden la documentación requerida para su ingreso a Colombia.

Sin embargo, la pareja manifestó que prefería que los sacrificaran antes que regresar a territorio estadounidense para subsanar la documentación, según reveló a Blu Radio Laura Hidrobo, subdirectora de Fauna del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

“Lo que más nos preocupa y realmente nos genera una alerta es que dentro de la comunicación a los ciudadanos se les dio la oportunidad de devolverse a Estados Unidos para solventar los problemas administrativos”, expresó Hidrobo.

Los perros entraron en cuarentena debido a la situación clínica de fondo, que no estaba clara durante el proceso de traslado. “De hecho, lo que nos han indicado es que la información que dieron los ciudadanos fue que si era necesario que se los llevaran y les dieran eutanasia, que ellos igual no iban a devolverse con los animales”, agregó.

La pareja tiene nacionalidad colombiana, por lo que no se les podía negar el ingreso al país. “Esto sería considerado un proceso de maltrato porque pone en riesgo la vida de los animales. Es evidente la falta de cuidado”, aseveró la funcionaria.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el ICA retuvo a los perros que llegaron desde Miami a Bogotá?
El ICA retuvo a los dos perros porque encontró irregularidades en sus documentos de vacunación al momento de su ingreso a Colombia.
¿Qué pasó con los perros que fueron abandonados en el aeropuerto El Dorado?
Los perros quedaron bajo la atención de las autoridades después de que sus dueños decidieran continuar su viaje hacia Cali y no regresar con ellos a Estados Unidos para solucionar las irregularidades de la documentación.
¿Qué edad tienen los perros abandonados en el aeropuerto de Bogotá?
Los dos perros son cachorros de cinco y seis meses de edad: uno es un pomerania y el otro un pitbull.
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