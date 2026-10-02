“Prefirieron que les dieran la eutanasia”: la respuesta de la pareja que abandonó a sus perros en El Dorado

Gran indignación ha causado un caso de abandono y cosificación animal, luego de que una pareja que viajaba desde Miami con un pomerania y un pitbull los dejara a su suerte en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

El personal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) retuvo a los pasajeros con los animales tras encontrar irregularidades en el esquema de vacunación.

En contexto: Indignación por pareja que abandonó a dos perros en el aeropuerto El Dorado: piden revocarles la visa y judicializarlos

La pareja tenía como destino la ciudad de Cali y, según Antonio Hernández, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ellos manifestaron que dejarían a los perros en ese lugar y que continuarían con su camino.

“Estas personas dijeron: ‘Nosotros seguimos para Cali, ustedes mirarán qué hacen’. Dejaron los animales, embarcaron para Cali y siguieron”, habrían expresado.

En medio del revuelo que ha causado este suceso, también han surgido solicitudes para que las autoridades y la Embajada evalúen la posibilidad de revocar la visa estadounidense de los señalados.