Cuatro cifras que ayudan a entender los bajos resultados de Colombia en las pruebas Pisa 2025

Colombia mira con preocupación los resultados de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) 2025. De cuatro áreas evaluadas, en solo una el país “avanza” y en las otras tres se presentó un retroceso que viene sostenido desde 2015. Aun así, todos los resultados nos ubican por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es la encargada de administrarlas.
En matemáticas y lectura los resultados mostraron retroceso, mientras que ciencias mostró un avance. En el primer ítem, Colombia pasó de un puntaje de 385 en 2022 a 381 en 2025; en cuanto al segundo, el resultado pasó de 408 a 399; mientras que en ciencias pasó de 411 a 414.
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Por otra parte, desde 2025, las pruebas Pisa incluyeron un nuevo indicador de resolución de problemas computacionales para medir si los jóvenes saben programar y diseñar soluciones digitales. Colombia sacó 432 puntos, por debajo de países como Chile, Uruguay, México, Costa Rica y Perú.
Todos estos resultados de los cuatro indicadores estuvieron por debajo del promedio.