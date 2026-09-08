Cuatro cifras que ayudan a entender los bajos resultados de Colombia en las pruebas Pisa 2025

Colombia mira con preocupación los resultados de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) 2025. De cuatro áreas evaluadas, en solo una el país “avanza” y en las otras tres se presentó un retroceso que viene sostenido desde 2015. Aun así, todos los resultados nos ubican por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es la encargada de administrarlas. En matemáticas y lectura los resultados mostraron retroceso, mientras que ciencias mostró un avance. En el primer ítem, Colombia pasó de un puntaje de 385 en 2022 a 381 en 2025; en cuanto al segundo, el resultado pasó de 408 a 399; mientras que en ciencias pasó de 411 a 414. Le puede interesar: Universidad Nacional abre primeros programas públicos de fonoaudiología y terapia ocupacional en Antioquia. Por otra parte, desde 2025, las pruebas Pisa incluyeron un nuevo indicador de resolución de problemas computacionales para medir si los jóvenes saben programar y diseñar soluciones digitales. Colombia sacó 432 puntos, por debajo de países como Chile, Uruguay, México, Costa Rica y Perú. Todos estos resultados de los cuatro indicadores estuvieron por debajo del promedio.

Sin embargo, lo que muestran los resultados de resolución de problemas computacionales es que Colombia quedó de última entre los países miembros de la OCDE, grupo al que también pertenecen en Latinoamérica México y Chile.

Vale recordar que las pruebas PISA son un estudio internacional estandarizado que mide el rendimiento académico de los jóvenes de 15 años en los indicadores mencionados: lectura, matemáticas, ciencias y ahora, resolución de problemas computacionales. Sirven para comparar sistemas educativos, lo que permite observar qué países preparan mejor a sus alumnos; mejorar políticas públicas, para que los gobiernos detecten fallas y apliquen reformas para mejorarlas; así como evaluar los sistemas educativos, pero no para calificar a los estudiantes de manera individual.

¿Qué factores se tienen en cuenta en las pruebas PISA?

Desde 2015, las pruebas se hacen en computadoras en los colegios, tienen una duración de dos horas (sin contar el tiempo dedicado a responder un cuestionario de contexto socioeconómico, familiar y escolar), las preguntas se van adaptando según el nivel de las respuestas de los estudiantes y combinan preguntas de opción múltiple o de respuesta abierta.

Se aplica a los estudiantes de esa edad (15-16 años) sin importar qué grado estén cursando, pues para las pruebas PISA esa edad es el límite para la educación obligatoria. Son seleccionados un mínimo de 5.000 estudiantes distribuidos al azar en colegios públicos y privados y en zonas urbanas y rurales. Las PISA evalúan las competencias básicas, que miden la capacidad del joven para aplicar los conceptos adquiridos en el colegio en situaciones cotidianas; el pensamiento crítico, que mide la competencia para resolver problemas complejos; también mide niveles de desempeño que se miden de nivel 1 al 6, donde el 2 es un mínimo básico y 5 y 6, alta complejidad cognitiva. Países como España también tuvieron resultados por debajo del promedio de la OCDE. En matemáticas, ese país sacó 451 puntos mientras el promedio estaba en 463 y en lectura, obtuvo 457 puntos y el promedio se ubica en 461.

¿Las pruebas PISA tienen en cuenta el estrato socioeconómico?

Según el archivo de los resultados de las pruebas PISA de 2025, hubo un análisis socioeconómico, pero no basado en estratos socioeconómicos, sino bajo el estatus económico, social y cultural, así como las categorías “favorecidos” y “desfavorecidos”.

En el documento se advierte que el índice PISA de estatus económico, social y cultural se calcula para que todos los estudiantes que realizan la prueba, independientemente del país en el que residan, puedan situarse en una misma escala socioeconómica. “Esto permite utilizar dicho índice para comparar el rendimiento de estudiantes con un entorno socioeconómico similar en distintos países. En Colombia, el 33 % de los estudiantes (el grupo más numeroso) se situó en el cuartil internacional inferior de la escala socioeconómica, lo que significa que se encontraban entre los alumnos más desfavorecidos que realizaron la prueba PISA en 2025”, se lee. Ese índice también permite ordenar a los estudiantes desde los más desfavorecidos hasta los más favorecidos dentro de cada país y economía, al igual que crear cuatro grupos de igual tamaño (cada uno de los cuales representa el 25 % de la población de estudiantes de 15 años de cada país o economía). “En Colombia, los estudiantes socioeconómicamente favorecidos (el 25 % superior en cuanto a estatus socioeconómico) superaron a los desfavorecidos (el 25 % inferior) en 93 puntos en la prueba de ciencias. Esta cifra es similar a la diferencia media entre ambos grupos (85 puntos) en el conjunto de los países de la OCDE”, se explica al respecto. En ese sentido, el análisis advirtió que entre 2015 y 2025 la brecha de rendimiento en ciencias entre el 25 % de estudiantes con mayor estatus socioeconómico y el 25 % con menor estatus se mantuvo estable en Colombia, mientras que la brecha media en los países de la OCDE se redujo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo le fue a Colombia en las pruebas PISA 2025? Colombia retrocedió en matemáticas y lectura y mejoró ligeramente en ciencias, pero quedó por debajo del promedio de la OCDE en las cuatro áreas evaluadas. En resolución de problemas computacionales obtuvo 432 puntos y registró el resultado más bajo entre los países de la OCDE. ¿Qué significan los resultados de las pruebas PISA 2025 para la educación en Colombia? Los resultados muestran dificultades persistentes en competencias fundamentales y digitales entre los estudiantes colombianos de 15 años. La tendencia descendente en matemáticas y lectura desde 2015 plantea desafíos para las políticas educativas, mientras ciencias presenta una mejora limitada. ¿Qué evalúan las pruebas PISA y cómo se seleccionan los estudiantes en Colombia? PISA evalúa cómo estudiantes de 15 años aplican conocimientos de lectura, matemáticas, ciencias y resolución de problemas computacionales. En Colombia participan al menos 5.000 alumnos seleccionados aleatoriamente de colegios públicos y privados, urbanos y rurales. ¿Por qué Colombia quedó rezagada en resolución de problemas computacionales frente a Chile, Uruguay y México? Colombia obtuvo 432 puntos, por debajo de Chile, Uruguay, México, Costa Rica y Perú. El resultado evidencia un desafío en competencias digitales y resolución de problemas, aunque las causas requieren análisis educativo y socioeconómico más amplio antes de establecer conclusiones definitivas.